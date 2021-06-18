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В первом квартале Европа освоила не менее 22 млн носимых гаджетов

18 июня 2021 г., 13:55

В первом квартале Европа освоила не менее 22 млн носимых гаджетов

По итогам начальной четверти года IDC зафиксировала рост поставок носимых гаджетов в европейский регион на уровне 33,0% «YoY». Как итог, в каналы ушло не менее 22 млн устройств.

Направление часов отчиталось ростом поставок на 51,2% (6,9 млн отгруженных устройств), что позволило взять под контроль 31,2% рынка. Apple сохранила ведущие позиции и отчиталось повышенным спросом на собственные модели, что стало следствием, в том числе, снижения цен на Watch Series 3 и Watch SE.

В первом квартале Европа освоила не менее 22 млн носимых гаджетов

Поставки очков выросли на 133,4% благодаря высокой активности Bose, Huawei, Razer и других международных вендоров. Причем, интерес к продвигаемым моделям отмечался несмотря на сравнительно высокую (в районе 250 долл.) среднюю стоимость.

Сегмент наушных гаджетов оставался наиболее емким — за квартал на локальный рынок было отгружено 11,7 млн устройств, что соответствует доле в размере 53,2%. За счет широкого выбора и сравнительно низкой ASP, стержневыми здесь были TWS-наушники.

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