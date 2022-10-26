Новий рекорд швидкості передачі даних - 1,8 Пбіт/с

26 октября 2022 г., 9:35

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Міжнародна група дослідників з Технічного університету Данії (DTU) і Технологічного університету Чалмерса в Гетеборзі (Швеція) заявила про досягнення рекордної швидкості передавання даних, досягнувши 1,8 Пбіт/с за умови використання тільки одного лазера й одного оптичного чипа.



Примітно, що зазначена швидкість відповідає дворазовому загальному глобальному інтернет-трафіку. Причому передавалося тільки світло від одного оптичного джерела - спеціально розробленого оптичного чипа, який може використовувати світло одного інфрачервоного лазера для створення райдужного спектра з багатьох кольорів, тобто багатьох частот. Таким чином, одна частота (колір) одного лазера може бути помножена на сотні частот (кольорів) в одному чіпі.



Експеримент показав, що один чіп може легко передавати 1,8 Пбіт/с, що за умови задіювання сучасного комерційного обладнання потребувало б понад 1000 лазерів.



Віктор Торрес Компані, професор Технологічного університету Чалмерса, очолює дослідницьку групу, яка розробила та виготовила чип.



"Особливість цього чіпа в тому, що він виробляє частотну гребінку з ідеальними характеристиками для волоконно-оптичного зв'язку - він володіє високою оптичною потужністю і охоплює широку смугу частот у спектральній області, цікавій для передових оптичних комунікацій", - каже Віктор Торрес Компані.



Цікаво, що чип не був оптимізований для цього конкретного застосування.



"Фактично, деякі з характерних параметрів були досягнуті випадково, а не за задумом", - каже Віктор Торрес Компані. "Однак, завдяки зусиллям моєї команди, ми тепер здатні перебудувати процес і отримати з високою відтворюваністю мікрогребінки для цільових застосувань у телекомунікаціях".



Крім того, дослідники створили обчислювальну модель для теоретичного вивчення фундаментального потенціалу передавання даних за допомогою одного чипа, ідентичного тому, що використовувався в експерименті. Розрахунки показали величезний потенціал для масштабування рішення.



Професор Лейф Катсуо Оксенлове, керівник Центру передового досвіду в галузі кремнієвої фотоніки для оптичних комунікацій (SPOC) у DTU, сказав: "Наші розрахунки показують, що за допомогою одного чіпа, виготовленого в Технологічному університеті Чалмерса, і одного лазера ми зможемо передавати до 100 Пбіт/с. Причина цього в тому, що наше рішення є масштабованим - як з погляду створення безлічі частот, так і з погляду поділу частотної гребінки на безліч просторових копій, а потім їхнього оптичного посилення і використання як паралельних джерел, за допомогою яких ми можемо передавати дані. Хоча копії гребінки повинні бути посилені, ми не втрачаємо якості гребінки, які ми використовуємо для спектрально ефективної передачі даних".



Представлене дослідниками рішення віщує майбутнє енергоспоживання Інтернету.



"Іншими словами, наше рішення дає можливість замінити сотні тисяч лазерів, розташованих у вузлах Інтернету і центрах обробки даних, які споживають електроенергію і виділяють тепло. У нас є можливість зробити свій внесок у створення Інтернету, який залишає менший кліматичний слід", - каже Лейф Кацуо Оксенлове.



Попри те, що у своїй демонстрації дослідники подолали петабітний бар'єр для одного лазерного джерела та одного чіпа, за словами Лейфа Катсуо Оксенлове, ще належить виконати певну роботу, перш ніж це рішення можна буде впровадити в наші сучасні системи зв'язку.



"У всьому світі ведуться роботи з інтеграції лазерного джерела в оптичний чіп, і ми теж працюємо над цим. Що більше компонентів ми зможемо інтегрувати в чип, то ефективнішим буде весь передавач. Тобто лазер, чип для створення гребінки, модулятори даних і будь-які підсилювальні елементи. Це буде надзвичайно ефективний оптичний передавач сигналів даних", - каже Лейф Катсуо Оксенлоу.

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