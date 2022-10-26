lifecell продовжує відновлювати зв’язок у Харківській та Херсонській областях

26 октября 2022 г., 10:35

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Після звільнення населених пунктів в Харківській та Херсонській областях lifecell продовжує відновлювати пошкоджену внаслідок бойових дій інфраструктуру.



Наразі в Харківській області працюють та забезпечують мешканців звільнених населених пунктів зв’язком 84% базових станцій lifecell. Після звільнення ЗСУ територій на Харківщині протягом серпня-жовтня команді lifecell вдалося відновити зв’язок у 63 населених пунктах: Артемівка, Аркушине, Артемівка, Балка, Балаклія, Білий Колодязь, Буряківка, Великий Бурлук, Вовчанськ, Волохівське, Ізюм, Куп'янськ, Вільча, Печеніги, Приколотне, Шевченкове, Благодатне, Велика Бабка, Вербівка, Верхня Роганка, Вовчанські Хутори, Гатище, Гогине, Голубівка, Горяне, Гракове, Діброва, Донецьке, Елітне, Жуків Яр, Заміст, Завадське, Залізничне, Земляний Яр, Івашки, Капитолівка, Коробочкине, Крамарівка, Крейдянка, Криничне, Лиман, Липці, Лісне, Лозове, Манцівка, Мала Рогань, Малахове, Миколаївка, Михайлівка, Нова Гнилиця, Новоселівка, Огірцеве, Олександрівка, Перовське, Плоске, Приморське, Пимонівка, Ртищівка, Симинівка, Синельникове, Скорики, Шевченкове, Юрченкове.

Загалом за час окупації Харківщини російськими військами знищено чи пошкоджено понад 110 базових станцій оператора, які забезпечували зв'язок.



В тих населених пунктах Харківської області, де відновлено зв'язок, команди оператора роздають місцевим жителям стартові пакети, щоб вони могли спілкуватися з рідними й близькими.



В Херсонській області в жовтні ремонтна команда оператора змогла відновити зв'язок у Великій Олександрівці, Білій Криниці, Кочубеївці, Нововоронцовці, Первомайському.



Найбільшими труднощами при відновленні зв’язку на звільнених територіях є значні пошкодження й крадіжки обладнання окупантами, а також відсутність енергопостачання.



Для того, щоб підтримати тих мешканців, які перебували в окупації, lifecell надає їм акційний пакет послуг за 1 копійку. Він діє протягом 30 днів і містить 500 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні й 10 ГБ мобільного інтернету.

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