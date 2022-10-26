Українці через Дію вже купили 70 тисяч військових облігацій

26 октября 2022 г., 8:15

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українці вже купили 70 тисяч військових облігацій в Дії. Це майже 70 мільйонів гривень, які працюють на перемогу України.

Зараз у застосунку доступні облігації Херсон, Мелітополь, Горлівка, Донецьк, Севастополь та Маріуполь.

"Купуючи військові облігації в Дії, ви не сплачуєте комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю. Допомагаєте підтримати економіку країни, а потім отримуєте до 16% гарантованого прибутку", наголосив Михайло Федоров.

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