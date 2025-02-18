Новий MacBook Air на M4 вже у березні?

18 февраля 2025 г., 9:35

Як пише Марк Гурман (Mark Gurman), аналітик Bloomberg, посилаючись на свої джерела, новий MacBook Air, оснащений процесором M4, буде анонсовано вже в наступному місяці.

Раніше були чутки, що вихід довгоочікуваного оновлення найпопулярнішого ноутбука Apple, відбудеться на вже анонсованій презентації, що відбудеться 19 лютого. Але зараз більше говорять про те, що цього тижня будуть представлені iPhone SE 4, а також бюджетні iPad. А от MacBook Air випустять трохи пізніше н окремому окремий березневому заході.

Очікується, що MacBook Air на M4 забезпечить вражаючі покращення продуктивності порівняно з моделлю M3 (приріст на 25%), пропонуючи, можливо, кращу продуктивність, ніж ноутбуки на Intel Lunar Lake.

Серед іншого очікується, що , що MacBook Air M4 буде оснащено трьома портами Thunderbolt 4 - в противагу двом Thunderbolt 3, що є у моделі, яка продається зараз.

Щодо дизайну нового MacBook Air, то він скоріше всього запишеться не зміненим - останній редизайн моделі був 2022 року.

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