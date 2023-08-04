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«Нова пошта» проведе хакатон інновацій, де стартапи працюватимуть зі штучним інтелектом

4 августа 2023 г., 14:35
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«Нова пошта» шукає стартапи та компанії, які допоможуть розробити технологічне рішення для вдосконалення клієнтського шляху на касах самообслуговування. Мета – зробити цей сервіс більш інтерактивним та сучасним. Адже наразі кожну третю посилку клієнти відправляють самостійно.

Для цього «Нова пошта» разом із Radar Tech запрошують розробників 18-20 серпня на перший хакатон інноваційних рішень. Команди працюватимуть зі штучним інтелектом, а саме: розроблятимуть нейронну мережу, яка здатна навчатися та відповідати на питання клієнтів щодо послуг і процесів компанії; навчатимуть штучний інтелект базовим операціям (відстеженню посилки, розрахунку вартості послуги та інформуванню про терміни доставки); автоматизовуватимуть клієнтський шлях – через створення накладної за допомогою voice-to-text та text-to-voice.

Участь у хакатоні безкоштовна. Призовий фонд хакатону – 180 тис. грн. Команди також отримають можливість довгострокової співпраці з «Новою поштою» та менторську підтримку від експертів компанії.

«Нова пошта» проведе хакатон інновацій, де стартапи працюватимуть зі штучним інтелектом

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