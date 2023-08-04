Капіталізація Vertiv зросла за добу на 26% до історичного максимуму у 13,10 млрд дол.

4 августа 2023 г., 13:35

0

Tweet

DCD пише, що акції Vertiv зросли більш ніж на 26% після того, як постачальник рішень для центрів обробки даних перевершив очікування аналітиків. Капіталізація компанії виросла до історичного максимуму у 13,10 млрд дол.



Vertiv, що спеціалізується на виробництві систем електроживлення та охолодження для ЦОД, повідомила про доходи у другому кварталі в розмірі 1,73 млрд дол, що на 24% більше, ніж було рік тому. Операційний прибуток компанії склав 206 млн дол., а скоригований операційний прибуток - 251 млн дол., що на 169 млн дол. більше, ніж торік.



«У першому кварталі ми змогли відвантажити більше, ніж у попередніх роках за той же період, оскільки ми зміцнили наш ланцюжок поставок і збільшили потужності по всьому світу, зокрема, на нашому заводі в Монтерреї, - завив генеральний директор Джордано Альбертацці (Giordano Albertazzi). - Я не вірю, що є хтось інший у сфері інфраструктури центрів обробки даних, хто має такі ж сильні позиції, як Vertiv, з огляду на наш досвід завдяки портфелю технологій, баченню інфраструктурних систем і передових систем управління».



У той час як американський регіон лідирував за темпами зростання, за ним слідували регіон EMEA і частина APAC. «Китай продовжував відчувати вплив наслідків відновлення після Covid і пов’язаного з ним згортання проектів у другому кварталі і в другій половині року», - наголосив фінансовий директор Девід Феллон (David Fallon).



Альбертацці також вказав на поточну хвилю інвестицій у штучний інтелект, зокрема генеративний AI. «Ми чітко бачимо перші ознаки інвестиційного циклу в галузі AI в наших проектах і замовленнях, - сказав він. - Vertiv має унікальні можливості для перемоги, враховуючи наше лідерство на ринку та глибоку галузеву експертизу в таких сферах, як терморегулювання та управління, які є життєво важливими для підтримки складності майбутніх інфраструктур штучного інтелекту».



«Прискорення інвестицій в AI перетвориться на прискорення попиту на чисту інфраструктурну потужність, і це вже починає проявлятися в нашому портфелі проектів. Попит на додатки АІ та чисті потужності в галузі зростають, збільшується щільність потужності, відбувається поступовий перехід до повітряно-рідинного гібридного середовища охолодження, а також перехід до дизайну об’єктів, готових до роботи з рідиною. Я пропоную всім думати про AI більше з точки зору переходу до більш високої щільності, більш високої щільності обчислень і, як наслідок, високої щільності потужності», додав голова Vertiv.



Однак Джордано Альбертацці зазначив, що поки що рано говорити про те, скільки центрів обробки даних буде модернізовано для підтримки більш високих робочих навантажень. Він також попередив, що «деякі клієнти хмарних гіпермасштабних сервісів перетравлюють потужності… [і] стримують зростання капіталовкладень», в той час як «інші використовують це як можливість прискорити розгортання своїх сховищ».



Відповідаючи на запитання про більш широкі макроекономічні проблеми та зростання процентних ставок, він сказав, що «все, що пов’язано з гіпермасштабуванням [і] колокацією, здається, не дуже турбує це на даному етапі».



Завдяки цьому останньому стрибку в ціні акції Vertiv зросли на 153% з початку року (для порівняння, індекс S&P 500 з початку року зріс на 18%), що дозволило компанії досягти найвищого рівня з моменту її публічного розміщення шляхом зворотного злиття на початку 2020 року.



Зростання оцінки є значною зміною в долі компанії, капіталізація якої в лютому 2022 року впала вдвічі після того, як не виправдала очікувань аналітиків і власних прогнозів.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys