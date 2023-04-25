Google Cloud посилює кібербезпеку за допомогою генеративного AI

25 апреля 2023 г., 14:35

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Google Cloud на конференції RSA Conference 2023 оголосила, що має намір трансформувати операції з кібербезпеки за допомогою Sec-PaLM.





Sec-PaLM - це генеративна модель штучного інтелекту, яка лежить в основі нової пропозиції під назвою Google Cloud Security AI Workbench, що включає в себе багаторічний унікальний досвід компанії в напрямку виявлення загроз, що змінюються.





Як пояснив Ерік Дорр (Eric Doerr), віце-президент з інжинірингу Google Cloud Security, Security AI Workbench покликаний вирішити проблеми, з якими стикаються підприємства, пов’язані з перевантаженням загрозами, «громіздкими» інструментами та зростаючим дефіцитом персоналу.





Щоб протистояти зростаючій кількості загроз, Google Cloud Security AI Workbench надає командам доступ до кількох інструментів. Серед них - VirusTotal Code Insight, який використовує Sec-PaLM для аналізу та пояснення поведінки потенційно шкідливих скриптів та ідентифікаторів, які можуть становити загрозу. Цей інструмент може ідентифікувати шкідливий код і зрозуміти, що він робить, навіть якщо ніколи не бачив його раніше, наголосив Дорр.





Тим часом, Mandiant Breach Analytics для Chronicle базується на багаторічній аналітиці загроз, накопиченій командою Google Mandiant, і може автоматично сповіщати клієнтів про поточні, активні порушення безпеки. Він спирається на Sec-PaLM, щоб допомогти контекстуалізувати та негайно реагувати на такі атаки.





Chronicle AI допомагає неспеціалістам з безпеки, таким як розробники та системні адміністратори, протидіяти загрозам і ризикам за допомогою запитів природною мовою.





Інший інструмент, Security Command Center AI, допомагає перекладати складні графіки атак у зрозумілі для людини пояснення, які висвітлюють, як конкретні програми та системи піддаються загальним загрозам безпеки. Він визначає, наскільки серйозними є ці ризики, і генерує рекомендовані дії, які користувачі можуть вжити для їх усунення.





Одним з найцікавіших аспектів Sec-PaLM є обіцянка Google, що з часом вона стане розумнішою. За словами компанії, клієнти зможуть зробити свої приватні дані доступними для платформи, одночасно задовольняючи свої потреби в дотриманні нормативних вимог, щоб вона могла вчитися в процесі роботи, виявляючи нові загрози і виклики, з якими стикаються їхні команди безпеки.





У Google заявили, що можливості Security AI Workbench будуть впроваджуватися поступово протягом найближчих місяців.

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