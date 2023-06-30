У Тор5 глобальних виробників телевізорів три компанії з Китаю

30 июня 2023 г., 15:35

+11

голос Tweet

Згідно з останнім прогнозом TrendForce, світові поставки телевізорів у ІІ кв. досягнуть 46,63 млн одиниць, що на 7,5% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 2% більше, ніж у попередньому році. Зростання поставок в першу чергу пов’язане з потужним імпульсом накопичення запасів китайськими брендами до фестивалю електронної комерції 618, а також з продажами за кордоном деяких китайських брендів, що перевершили очікування. Це перше зростання в річному обчисленні, яке спостерігається протягом семи кварталів поспіль, що свідчить про те, що запаси в каналах збуту повернулися до здорового рівня після тривалого періоду розпродажу. Бренди продовжуватимуть коригувати свої запаси відповідно до коливань попиту. За прогнозами, в ІІІ кв., піковому сезоні для накопичення запасів, поставки телевізорів зростуть на 13,5% кв/кв до 52,92 млн одиниць.

Виробники панелей продовжують працювати за стратегією, орієнтованою на попит, суворо контролюючи обсяги виробництва, попри те, що випуск телевізійних панелей з діагоналлю 55 дюймів і менше стало прибутковим у червні. Ця стратегія має на меті утримати тенденцію до зростання цін на телевізійні панелі до піку сезону розпродажів у третьому кварталі. Однак, поточний попит кінцевого споживача, схоже, стримується високою інфляцією, причому більшість споживчого попиту постійно зосереджена на недорогих моделях. TrendForce припускає, що через розбіжність між відпускними цінами на панелі та цінами для споживачів бренди прагнуть максимізувати прибуток, заздалегідь створюючи запаси, щоб зменшити виробничі витрати. Як наслідок, темпи зростання світових поставок телевізорів у ІV кв. можуть сповільнитися до 4,5%, що становить приблизно 55,13 млн. одиниць. Це на 5,1% менше від початкових планів брендів на початок року, причому можливе подальше скорочення.

Hisense та ONN увійшли до трійки лідерів продажів телевізійних брендів у Північній Америці цього року

Під впливом триваючої інфляції та підвищення відсоткових ставок TrendForce спостерігає зміну споживчих переваг щодо телевізійної продукції, найбільш помітну в Північній Америці. Роздрібні продажі в Північній Америці зросли на 2,9% за період з січня по травень. Серед бестселерів - 32-дюймова модель ONN від Walmart з роздільною здатністю HD (99 доларів) та 50-дюймова модель UHD (198 доларів), які утримують перші два місця вже п’ять місяців поспіль. Третє посіла 58-дюймова модель Hisense (268 доларів). Цього року ONN та Hisense продемонстрували значне зростання продажів у Північній Америці, витіснивши TCL та VIZIO на друге та третє місця за обсягами продажів, з відповідними частками ринку 18,3% та 13,5%.

Hisense встановив рекорд відвантаження за один квартал - 7,25 млн. одиниць завдяки акційній пропозиції для фестивалю 618 shopping festival.

Акційні ціни на телевізори з діагоналлю від 32 до 75 дюймів під час китайських розпродажів зросли на 10-20% порівняно з цінами під час минулорічної події Double 11, що значною мірою пов’язано з постійним зростанням вартості панелей. Бренди пропонують знижки на 85-дюймові та більші розміри, щоб підтримати зростання продажів. Як результат, китайські бренди збільшили свої поставки у другому кварталі, щоб захопити більшу частку ринку під час «618», причому поставки Hisense і TCL у другому кварталі зросли на 21,2% і 19,7% відповідно. Hisense побив рекорд за обсягом поставок за один квартал, досягнувши 7,25 млн одиниць, що на 33,3% більше, ніж торік. Загалом, показники Hisense стали найбільш вражаючими серед усіх телевізійних брендів.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys