No Data - No Value

29 мая 2025 г., 21:56

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Можна довго дискутувати чи потрібен компаніям ШІ - директор, або як краще приймати рішення - на основі аналізу, чи використовуючи інтуїцію. Але якщо бізнес не опікується наявністю необхідних даних, не займається покращенням якості даних, їх доступністю і підвищенням рівня data literacy, то і цінність навіть тих даних, що вже є, буде мінімальною.

Часто менеджмент компанії усвідомлює що проблеми з даними стають вже бар'єром для розвитку бізнесу, але не знає що і як треба зробити, щоб його прибрати. І в першу чергу намагаються впровадити нові технології. Немає в компанії єдиного джерела достовірних даних - давай впровадимо сховище даних. Немає нормальної аналітики - давай намалюємо красиві дашборди в BI-системі. Співробітники не дружать з даними - давай використаємо "ChatGPT".

І таких "давай" десятки. Але серед них мало , або взагалі немає "давай опишемо процес внесення змін в довідниках", "давай визначимо людей, які будуть опікуватись якістю даних", "давай зрозуміємо чому наші люди не аналізують дані", "давай...".

Чому немає цих "давай"? Або немає розуміння навіщо такі складнощі, або немає достатніх компетенцій, щоб детально розписати всі ініціативи і вкласти їх в дорожню карту розвитку аналітики. Але і в першому і в другому випадках ми можемо допомогти. Було б бажання.

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