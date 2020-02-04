Нанотонкие гибкие сенсорные экраны можно печатать, как газеты

4 февраля 2020 г., 18:05

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Исследователи разработали ультратонкий и ультрагибкий электронный материал, который можно было бы напечатать и развернуть, как газету, для сенсорных экранов будущего.

Этот материал реагирования на прикосновения в 100 раз тоньше существующих сенсорных материалов, а экран настолько гибкий, что его можно свернуть, как трубку.

Чтобы создать новый проводящий лист, команда университета RMIT использовала тонкую пленку, обычную для сенсорных экранов сотовых телефонов, и сократила ее с 3D до 2D, используя химию жидких металлов.

Нанотонкие листы легко совместимы с существующими электронными технологиями, и из-за их невероятной гибкости потенциально могут быть изготовлены с помощью рулонной обработки (R2R), как газета.

Исследование, проведенное совместно с сотрудниками Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), Университета Монаш и Австралийского исследовательского совета DECRA (в RMIT) передовых технологий в области низкоэнергетической электроники будущего (FLEET), опубликовано в журнале Nature Electronics.

Ведущий исследователь д-р Торбен Даенеке (Torben Daeneke) сказал, что большинство сенсорных экранов сотовых телефонов были сделаны из прозрачного материала, оксида индия и олова, который был очень проводящим, но также и хрупким.

«Мы взяли старый материал и преобразовали его изнутри, чтобы создать новую версию, которая будет чрезвычайно тонкой и гибкой», - сказал д-р Даенеке. - Вы можете согнуть его, вы можете свернуть его, и вы можете сделать это намного дешевле и эффективнее, чем медленный и дорогой способ, которым мы в настоящее время производим сенсорные экраны. Превращение в двумерное изображение также делает его более прозрачным и пропускает больше света. Это означает, что сотовый телефон с сенсорным экраном, изготовленным из нашего материала, будет потреблять меньше энергии, увеличивая время автономной работы примерно на 10%».

«Прелесть в том, что наш подход не требует дорогостоящего или специализированного оборудования - это можно сделать даже на домашней кухне, - сказал Даенеке. - Мы показали, что можно создавать печатную, более дешевую электронику, используя ингредиенты, которые можно купить в магазине, печатая на пластике, чтобы сделать сенсорные экраны будущего».

Чтобы создать новый тип атомно-тонкого оксида индия и олова (ITO), исследователи использовали метод жидкометаллической печати.

Сплав индия и олова нагревают до 200° С, где он становится жидким, а затем катят по поверхности, чтобы распечатать нанотонкие листы оксида индия и олова.

Эти двухмерные нанолисты имеют тот же химический состав, что и стандартный ITO, но имеют другую кристаллическую структуру, что придает им новые механические и оптические свойства.

Будучи полностью гибким, новый тип ITO поглощает всего 0,7% света по сравнению с 5-10% стандартного проводящего стекла. Чтобы сделать его более электропроводным, вы просто добавляете больше слоев.

По словам д-ра Даенеке, это новаторский подход, который решает проблему, считавшейся неразрешимой.

«Нет другого способа сделать этот полностью гибкий, проводящий и прозрачный материал, кроме нашего нового метода жидкого металла, - сказал он. - До сих пор это было невозможно - люди просто считали, что это невозможно».

Материал также может быть использован во многих других оптоэлектронных приложениях, таких как светодиоды и сенсорные дисплеи, а также потенциально в будущих солнечных элементах и интеллектуальных окнах.

«Мы очень рады, что теперь находимся на стадии, когда мы можем изучить возможности коммерческого сотрудничества и работать с соответствующими отраслями промышленности, чтобы вывести эту технологию на рынок», - сказал Даенеке.

Ультратонкий и ультрагибкий электронный материал может быть напечатан и развернут как газета для сенсорных экранов будущего.



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