Найден простой способ устранения задержек в загруженных сетях IoT

23 января 2020 г., 15:35

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Для приложений Интернета Вещей (IoT), которые распространяются не только на умные спикеры, но и на производственное оборудования или системы роботизованной хирургии, задержка связи с подключенными датчиками может иметь катастрофические последствия.

Работающие над решением этой проблемы исследователи из Инженерной школы Питтсбургского Университета (штат Пенсильвания) предложили систему, которая задействует неиспользуемый сегодня ресурс беспроводных каналов связи для обеспечения бесперебойных коммуникаций IoT.

Процесс EasyPass, представленный ими на Международной конференции ACM по новым сетевым экспериментам и технологиям, не нуждается в дополнительном оборудовании или в расширении радиочастотного диапазона.

«Автоматическая реакция сети на качество канала или отношение сигнал/шум (SNR) почти всегда запаздывает на два-два шага, — объясняет Вэй Гао (Wei Gao), доцент кафедры электротехники и вычислительной техники и один из авторов статьи об EasyPass. — При напряженном трафике на канале сеть меняется, чтобы приспособиться к нему. Точно так же, сеть адаптируется к ослаблению трафика, но эти изменения не происходят мгновенно. Мы использовали эту задержку — между изменением состояния канала и подстройкой сети, чтобы создать побочный канал исключительно для устройств IoT, в котором нет конкуренции и нет запаздывания».

Тестирование метода EasyPass в лаборатории продемонстрировало 90-процентное уменьшение задержки при передаче данных в перегруженных сетях IoT с пропускной способностью до 2,5 Мб/с по узкополосному беспроводному соединению, к которому могли одновременно обращаться более 100 IoT-устройств.

«Наше исследование может устранить очень серьёзный барьер, препятствующий перспективным сценариям применения IoT: в умных зданиях, транспортных системах, умном производстве, кибер-физических системах здравоохранения и в многом другом», — считает Гао.

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