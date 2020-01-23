Transcend выпустила mSATA SSD промышленного класса на базе технологии BiCS4

23 января 2020 г., 15:05

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Компания Transcend Information представила твердотельный mSATA-накопитель MSA452T промышленного класса. Этот накопитель спроектирован с использованием технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND. Для новинки заявлена возможность выдерживать до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND. Так твердотельный накопитель MSA452T емкостью 1 терабайт способен выдержать до 1760 ТБ записи.

Модель оснащена интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и DRAM-кэшем на основе микросхем DDR3, поэтому позиционуется для оснащения высокопроизводительных систем, также может быть установлена в наиболее компактные устройства. Габариты устройства 50,8×29,85×4,85 мм, что в 8 раз компактнее стандартных 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Накопитель спроектирован с учетом всех требований, которые предъявляют к накопителям производители самых современных ультратонких и ультралегких мобильных устройств, таких как ультрабуки, ноутбуки, планшеты, портативные игровые системы, электронные книги, системы навигации, телевизионные приставки, ручные сканеры, мини-ПК и тонкие сервера.

Для новинки заявлены скорости последовательного чтения и записи, которые достигают, соответственно, 560 и 520 МБ/с. А при операциях случайного чтения и записи блоков данных объемом 4К для накопителя MSA452T заявлена производительность до 95000 IOPS.

Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, поддерживает мониторинг состояния твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), View S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

Твердотельный накопитель Transcend MSA452T предлагается в вариантах от 64 ГБ до 1ТБ, и имеет трехлетнюю ограниченную гарантию Transcend.

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