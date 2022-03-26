Національна мережа Укртелекому станом на 26 березня

26 марта 2022 г., 15:50

Минулої доби фахівці Укртелекому відновили надання інтернет-доступу у Сумській області, де через пошкодження мережі він був тимчасово відсутній. Зараз в області працює 95% районних вузлів зв’язку.



Через пошкодження магістральної мережі тимчасово відсутні послуги у Миколаївській області. Фахівці Укртелекому роблять все можливе для якомога швидшого проведення ремонтних робіт та відновлення надання послуг.



Абоненти мобільного оператора ТриМоб тепер можуть користуватися послугами передачі даних і у мережі lifecell.



Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Телекомпослуги надаються в усіх областях, крім Луганської, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг.

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