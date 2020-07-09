 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 27 (1223)

28.06 - 05.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Microsoft Teams появились новые инструменты

9 июля 2020 г., 14:55
0 
 
В Microsoft Teams появились новые инструменты

Компания Microsoft представила набор новых инструментов Microsoft Teams.

Как отмечается, появление новых возможностей в решении стало следствием изучения пользовательского опыта за последние несколько месяцев. По мере того, как по всему миру совершенствуются меры, принимаемые в ответ на пандемию Covid-19, люди переходят от эпохи «удаленного всего» к гибридной модели работы, учебы и жизни.

Набор новых инструментов Microsoft Teams должны сделать виртуальное взаимодействие более естественным, более привлекательным и наконец — более человечным. Подчеркивается, что эти функции создают важнейшие преимущества для сферы образования и работы предприятий. Во-первых, они помогают сильнее чувствовать связь с командой и делают встречи менее утомительными. Во-вторых, с ними встречи становятся более инклюзивными и привлекательными. И в-третьих, они помогают оптимизировать работу и сэкономить время.

Сейчас проводится больше виртуальных встреч, чем когда-либо. Исследование компании показало, что многие пользователи чувствуют свою вовлеченность с тех пор, как перешли на удаленную работу, и больше утомляются во время видеоконференций, чем при личном общении. Together Mode (режим «Вместе») — новый интерфейс конференций в Teams, использующий технологию сегментации на базе ИИ, чтобы поместить участников в общую цифровую фоновую среду и создавать ощущение, что они находятся в одном и том же помещении или классе со всеми остальными.

Together Mode делает встречи более комфортными, помогая видеть выражение лиц и жесты других людей, чтобы было проще понимать невербальные знаки, имеющие большое значение для общения. Использовать Together Mode удобно, когда на встрече говорит несколько человек, — например, во время мозгового штурма или дискуссий за круглым столом: в этом режиме участникам проще понять, кто говорит. Together Mode с возможностью включения вида аудитории (auditorium view) уже начал появляться на устройствах и будет повсеместно доступен в августе. В будущем в Together Mode будет добавлено больше вариантов вида.

Dynamic view (динамический вид) – Together Mode предлагает новые возможности для общения, но он не предназначен для всех типов встреч. В компании считают, что традиционный формат видеоконференций, который люди используют каждый день, также можно сделать более привлекательным и динамичным. Набор улучшений, который назвали dynamic view (динамический вид), дает  возможность лучше контролировать то, как вы видите контент, которым делятся на встрече, и других участников. Используя ИИ, интерфейс конференции динамически оптимизирует общий контент и видео участников. Новые инструменты управления — в том числе возможность показывать общий контент и конкретных участников на одном экране — позволяют персонализировать вид в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. В основе dynamic view лежат улучшения, которые были анонсированы в прошлом месяце. Они включают в себя трансляцию видео для 49 участников одновременно в large gallery view (режим «большой галереи» будет доступен в августе) и опцию virtual breakout rooms («виртуальная комната отдыха»), позволяющую организаторам делить участников встречи на мини-группы для проведения мозгового штурма и обсуждений в рабочих группах.

В Microsoft Teams появились новые инструменты

Появилась новая возможность Video filters (видеофильтры). Нам всем знакомы фильтры, которые можно применять в программах для обработки фото и соцсетях. Теперь такие фильтры появятся в Teams. Прежде чем присоединиться к встрече, вы можете наложить фильтры, чтобы немного скорректировать уровень освещенности и смягчить фокус камеры.

В Microsoft Teams появились новые инструменты

Исследование Microsoft показывает, что благополучие сотрудников сегодня важнее для продуктивной работы, чем когда-либо. Поэтому чтобы люди оставались здоровыми, счастливыми и сосредоточенными, очень важно создавать эмоциональную среду. Новое расширение для сообщений Reflect — это легкий способ для руководителей и учителей узнать, как чувствуют себя ученики или сотрудники не только в целом, но в связи с конкретными темами, такими как баланс работы и жизни, статус проекта, текущие события или изменения внутри организации. ИТ-администраторы смогут установить расширение Reflect через GitHub, а затем сделать его доступным для сотрудников своей организации в меню расширений для сообщений. После установки расширение предложит вопросы для регистрации и возможность добавить собственные вопросы, на которые члены команды смогут ответить в рамках опроса. У руководителей и учителей есть возможность сделать результаты опроса анонимными. Расширение для сообщений Reflect будет доступно в ближайшие недели.

Невербальные сигналы, такие как улыбки и кивки головой, бывает сложно заметить на онлайн-встречах, и ведущему может быть сложнее оценить реакцию аудитории, а участникам крупных конференций — поделиться ощущениями, не прерывая общего действия. Скоро можно будет демонстрировать свою реакцию во время конференции с помощью эмодзи, которые будут видеть все участники. Live reactions («живые» реакции) — это совместная функция с PowerPoint Live Presentations, позволяющая участникам встречи оперативно давать обратную связь ведущему. В ближайшее время также будут добавлены функции PowerPoint Live Presentations в Teams.

Появилась воможность «Реплики из чата» («облачка» в комиксах). Во время конференций чаты становятся оживленными центрами общения и обмена мнениями, где можно участвовать в обсуждении, не выступая устно. Но не так просто следить одновременно за видеопотоком, презентациями и чатами. Сейчас пользователям Teams необходимо вручную открывать окно чата, чтобы посмотреть сообщения. Но скоро сообщения, которые отправляют в чатах во время конференции в Teams, будут появляться на экранах всех участников, делая чат более значимой частью обсуждения.

В Microsoft Teams появились новые инструменты

Кроме того акцент сделан на определение спикера, перевод субтитров и расшифровка аудиоконференции в режиме реального времени. В Teams уже доступна опция создания «живых» субтитров как способа следить за тем, что говорят во время конференции, а вскоре мы добавим функцию определения спикера, чтобы все понимали, кто говорит. Функция «живых» расшифровок появится позднее в этом году и станет еще одним способом отслеживать, кто что сказал. После встречи расшифровка аудиоконференции автоматически сохраняется во вкладке ее чата. Позднее в этом году появится возможность переводить «живые» субтитры, чтобы вы могли понимать участников, выступающих на других языках.

В Microsoft Teams появились новые инструменты

Бывают ситуации, когда важно собрать на конференции большую группу участников или большой поток студентов. Для более интерактивных встреч, в которых участники могут общаться в чате, включать звук, чтобы выступить, и включать свое видео для сотрудничества в режиме реального времени мы расширили возможности Teams: теперь можно создавать группы до 1000 участников. Но иногда необходимо собрать вместе еще больше людей, чтобы они могли посмотреть презентацию или послушать обсуждение, и Teams будет поддерживать такой тип встреч с расширением количества участников до 20 000.

В Microsoft Teams появились новые инструменты

Визуальные инструменты для сотрудничества могут сделать среду для проведения встреч и обучения еще более эффективной и инклюзивной. Whiteboard в Teams скоро обновится: будут добавлены новые функции, включая ускорение загрузки, стикеры, тексты и перетаскивание. Этот функционал позволит участникам команды, у которых нет доступа к сенсорным экранам или Surface Hub, использовать цифровую онлайн-доску во время конференций Teams.

В Microsoft Teams появились новые инструменты

Приложение Tasks в Teams, которое будет доступно в этом месяце, предлагает новый унифицированный вид задач из Microsoft To Do, Planner и Outlook. Умные списки, такие как «Назначено мне» (Assigned to me), собирают вместе задачи из различных общих планов, где бы вы ни работали — в приложении для компьютера или мобильного телефона, или же в браузере. Добавьте Tasks в качестве вкладки на канал и расширяйте возможности Planner с новым режимом просмотра списков.

В Microsoft Teams появились новые инструменты

Позднее в этом году повявится функция предлагаемые ответы. Отправьте сообщение одним касанием! ИИ предлагает быстрые ответы в чате Teams на основе контекста из предыдущих сообщений. Так что в следующий раз, когда кто-то спросит «У вас есть сегодня время для встречи?», вы можете ответить «Конечно есть!», даже не используя клавиатуру.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  