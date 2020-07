В Microsoft Teams появились новые инструменты

9 июля 2020 г., 14:55

Компания Microsoft представила набор новых инструментов Microsoft Teams.



Как отмечается, появление новых возможностей в решении стало следствием изучения пользовательского опыта за последние несколько месяцев. По мере того, как по всему миру совершенствуются меры, принимаемые в ответ на пандемию Covid-19, люди переходят от эпохи «удаленного всего» к гибридной модели работы, учебы и жизни.



Набор новых инструментов Microsoft Teams должны сделать виртуальное взаимодействие более естественным, более привлекательным и наконец — более человечным. Подчеркивается, что эти функции создают важнейшие преимущества для сферы образования и работы предприятий. Во-первых, они помогают сильнее чувствовать связь с командой и делают встречи менее утомительными. Во-вторых, с ними встречи становятся более инклюзивными и привлекательными. И в-третьих, они помогают оптимизировать работу и сэкономить время.



Сейчас проводится больше виртуальных встреч, чем когда-либо. Исследование компании показало, что многие пользователи чувствуют свою вовлеченность с тех пор, как перешли на удаленную работу, и больше утомляются во время видеоконференций, чем при личном общении. Together Mode (режим «Вместе») — новый интерфейс конференций в Teams, использующий технологию сегментации на базе ИИ, чтобы поместить участников в общую цифровую фоновую среду и создавать ощущение, что они находятся в одном и том же помещении или классе со всеми остальными.



Together Mode делает встречи более комфортными, помогая видеть выражение лиц и жесты других людей, чтобы было проще понимать невербальные знаки, имеющие большое значение для общения. Использовать Together Mode удобно, когда на встрече говорит несколько человек, — например, во время мозгового штурма или дискуссий за круглым столом: в этом режиме участникам проще понять, кто говорит. Together Mode с возможностью включения вида аудитории (auditorium view) уже начал появляться на устройствах и будет повсеместно доступен в августе. В будущем в Together Mode будет добавлено больше вариантов вида.



Dynamic view (динамический вид) – Together Mode предлагает новые возможности для общения, но он не предназначен для всех типов встреч. В компании считают, что традиционный формат видеоконференций, который люди используют каждый день, также можно сделать более привлекательным и динамичным. Набор улучшений, который назвали dynamic view (динамический вид), дает возможность лучше контролировать то, как вы видите контент, которым делятся на встрече, и других участников. Используя ИИ, интерфейс конференции динамически оптимизирует общий контент и видео участников. Новые инструменты управления — в том числе возможность показывать общий контент и конкретных участников на одном экране — позволяют персонализировать вид в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. В основе dynamic view лежат улучшения, которые были анонсированы в прошлом месяце. Они включают в себя трансляцию видео для 49 участников одновременно в large gallery view (режим «большой галереи» будет доступен в августе) и опцию virtual breakout rooms («виртуальная комната отдыха»), позволяющую организаторам делить участников встречи на мини-группы для проведения мозгового штурма и обсуждений в рабочих группах.

Появилась новая возможность Video filters (видеофильтры). Нам всем знакомы фильтры, которые можно применять в программах для обработки фото и соцсетях. Теперь такие фильтры появятся в Teams. Прежде чем присоединиться к встрече, вы можете наложить фильтры, чтобы немного скорректировать уровень освещенности и смягчить фокус камеры.

Исследование Microsoft показывает, что благополучие сотрудников сегодня важнее для продуктивной работы, чем когда-либо. Поэтому чтобы люди оставались здоровыми, счастливыми и сосредоточенными, очень важно создавать эмоциональную среду. Новое расширение для сообщений Reflect — это легкий способ для руководителей и учителей узнать, как чувствуют себя ученики или сотрудники не только в целом, но в связи с конкретными темами, такими как баланс работы и жизни, статус проекта, текущие события или изменения внутри организации. ИТ-администраторы смогут установить расширение Reflect через GitHub, а затем сделать его доступным для сотрудников своей организации в меню расширений для сообщений. После установки расширение предложит вопросы для регистрации и возможность добавить собственные вопросы, на которые члены команды смогут ответить в рамках опроса. У руководителей и учителей есть возможность сделать результаты опроса анонимными. Расширение для сообщений Reflect будет доступно в ближайшие недели.



Невербальные сигналы, такие как улыбки и кивки головой, бывает сложно заметить на онлайн-встречах, и ведущему может быть сложнее оценить реакцию аудитории, а участникам крупных конференций — поделиться ощущениями, не прерывая общего действия. Скоро можно будет демонстрировать свою реакцию во время конференции с помощью эмодзи, которые будут видеть все участники. Live reactions («живые» реакции) — это совместная функция с PowerPoint Live Presentations, позволяющая участникам встречи оперативно давать обратную связь ведущему. В ближайшее время также будут добавлены функции PowerPoint Live Presentations в Teams.



Появилась воможность «Реплики из чата» («облачка» в комиксах). Во время конференций чаты становятся оживленными центрами общения и обмена мнениями, где можно участвовать в обсуждении, не выступая устно. Но не так просто следить одновременно за видеопотоком, презентациями и чатами. Сейчас пользователям Teams необходимо вручную открывать окно чата, чтобы посмотреть сообщения. Но скоро сообщения, которые отправляют в чатах во время конференции в Teams, будут появляться на экранах всех участников, делая чат более значимой частью обсуждения.

Кроме того акцент сделан на определение спикера, перевод субтитров и расшифровка аудиоконференции в режиме реального времени. В Teams уже доступна опция создания «живых» субтитров как способа следить за тем, что говорят во время конференции, а вскоре мы добавим функцию определения спикера, чтобы все понимали, кто говорит. Функция «живых» расшифровок появится позднее в этом году и станет еще одним способом отслеживать, кто что сказал. После встречи расшифровка аудиоконференции автоматически сохраняется во вкладке ее чата. Позднее в этом году появится возможность переводить «живые» субтитры, чтобы вы могли понимать участников, выступающих на других языках.

Бывают ситуации, когда важно собрать на конференции большую группу участников или большой поток студентов. Для более интерактивных встреч, в которых участники могут общаться в чате, включать звук, чтобы выступить, и включать свое видео для сотрудничества в режиме реального времени мы расширили возможности Teams: теперь можно создавать группы до 1000 участников. Но иногда необходимо собрать вместе еще больше людей, чтобы они могли посмотреть презентацию или послушать обсуждение, и Teams будет поддерживать такой тип встреч с расширением количества участников до 20 000.

Визуальные инструменты для сотрудничества могут сделать среду для проведения встреч и обучения еще более эффективной и инклюзивной. Whiteboard в Teams скоро обновится: будут добавлены новые функции, включая ускорение загрузки, стикеры, тексты и перетаскивание. Этот функционал позволит участникам команды, у которых нет доступа к сенсорным экранам или Surface Hub, использовать цифровую онлайн-доску во время конференций Teams.

Приложение Tasks в Teams, которое будет доступно в этом месяце, предлагает новый унифицированный вид задач из Microsoft To Do, Planner и Outlook. Умные списки, такие как «Назначено мне» (Assigned to me), собирают вместе задачи из различных общих планов, где бы вы ни работали — в приложении для компьютера или мобильного телефона, или же в браузере. Добавьте Tasks в качестве вкладки на канал и расширяйте возможности Planner с новым режимом просмотра списков.





Позднее в этом году повявится функция предлагаемые ответы. Отправьте сообщение одним касанием! ИИ предлагает быстрые ответы в чате Teams на основе контекста из предыдущих сообщений. Так что в следующий раз, когда кто-то спросит «У вас есть сегодня время для встречи?», вы можете ответить «Конечно есть!», даже не используя клавиатуру.

