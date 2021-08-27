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На рынке коммуникаций 6G и IoT найдётся место для органических светодиодов

27 августа 2021 г., 15:36
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Коммуникации с помощью светоизлучающих инфракрасных диодов позволяют вычислительным устройствам, включая мобильные телефоны, обмениваться информацией. Тем не менее, светодиодная связь в нынешнем виде относительно мало распространена поскольку светодиоды передают данные с гораздо меньшей скоростью, чем другие беспроводные технологии, такие как Li-Fi.

В статье, опубликованной журналом Nature Electronics, исследователи из Суррея и Кембриджа (Великобритания) вместе с партнёрами из китайского Университета электронных наук и технологий изучили ведущиеся работы по повышению производительности и эффективности органических светодиодов и рассмотрели как органические полупроводники, коллоидные квантовые точки (CQD) и галоидные перовскиты могут использоваться в оптических системах связи для удовлетворения растущей потребности в объёмах передаваемой информации.

Доктор Аобо Рен (Aobo Ren), приглашённый научный сотрудник Университета Суррея, отметил, что традиционные неорганические тонкоплёночные технологии, скорее всего, продолжат играть доминирующую роль в оптической связи, однако светодиоды на основе органических материалов могут стать важным дополнительным фактором, оказывающим значительное влияние на промышленность.

По мнению профессора Университета электронных наук и технологий Цзян Вы (Jiang Wu), органические полупроводники, CQD и перовскиты способны соперничать с традиционными технологиями в ряде оптоэлектронных приложений IoT и 6G, требующих высокой скорости, малой себестоимости и простоты интеграции.

Системы связи IoT и 6G в ближайшие несколько лет составят рынок с оборотом в триллион долларов. Cотрудничество ведущих исследовательских групп в этой области способно ускорить разработку новых технологий передачи данных для их выхода на рынок в течение следующих десяти лет, считает доктор Вэй Чжан (Wei Zhang) из Университета Суррея.

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