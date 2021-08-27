27 августа 2021 г., 14:52

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NWU підписує партнерську угоду з розробником NDR-рішень Vectra AI



Компанія NWU оголосила про підписання партнерської угоди з Vectra AI, в рамках якої отримує статус офіційного дистриб'ютора рішень цього розробника на території України. Vectra AI вважається світовим лідером на ринку NDR-рішень (Network Detection and Response) – засобів виявлення загроз в мережевому трафіку та реагування на них в режимі реального часу для хмарних середовищ, SaaS, центрів обробки даних і корпоративних інфраструктур.



За допомогою штучного інтелекту рішення Vectra виявляє кібератаки на основі поведінки зловмисника, дозволяє експертам з безпеки всебічно аналізувати інциденти безпеки і визначати приховані загрози за допомогою розширених метаданих.



Платформа Cognito збирає великі обсяги хмарних та мережевих метаданих, збагачує їх важливою для безпеки інформацією, оптимізованою за допомогою машинного навчання, виявляє в автоматичному режимі активність зловмисників і захищає хости та користувачів від зламу незалежно від їх місцезнаходження.



Таким чином, компанії можуть встановити курс на ефективну і безпечну роботу своїх інфраструктур і, в разі атаки, крок за кроком реконструювати події та шукати приховані загрози в мережі за допомогою штучного інтелекту.



Провідним продуктом Vectra AI є Cognito – платформа для виявлення мережевих загроз і реагування на них, а також Cognito Detect для Office 365. Вона забезпечує інтелектуальне виявлення загроз і реагування на них для ЦОД, хмарних, SaaS і локальних середовищ. Крім того, Cognito інтегрується з EDR, SIEM, мережевими екранами і власними/ гібридними хмарними рішеннями.

Cognito Stream – надає масштабовані мережеві метадані з підвищеним рівнем безпеки для використання в інструментах виявлення і реагування, що налаштовуються;

Cognito Recall – це інструментальні засоби для пошуку загроз за допомогою штучного інтелекту – від хмарних робочих навантажень і центрів обробки даних до корпоративних середовищ;

Cognito Detect – автоматично виявляє поведінку зловмисників і визначає пріоритет зламаних пристроїв, що представляють найбільший ризик.

Як зауважили представники NWU, рішення Vectra AI викликали великий інтерес учасників Всеукраїнській конференції «Сталевий бубен», яка проходила у місті Львові 31 липня.

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