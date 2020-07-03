MMD нацелила мониторы Philips на рынок игровых приставок

3 июля 2020 г., 10:25

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Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила две новых модели в линейке мониторов Momentum: 55-дюймовый (139,7 см) 558M1RY, являющийся крупнейшим из серии оптимизированных для игровых приставок, был создан в сотрудничестве с Bowers & Wilkins; а также 27-дюймовый (68,6 см) 278M1R, разработанный для киберспорта.

В модели 558M1RY имеется трёхсторонняя подсветка Ambiglow. Ее экран с разрешением UltraClear 4K UHD (3840×2160) соответствует стандарту DisplayHDR 1000. Имеется возможность настроить HDR при помощи режимов: «HDR-игра», «HDR-фильм», «HDR-фото» и «Персональный HDR», а при желании HDR можно полностью отключить.

Для новинки заявлен статический коэффициент контрастности 4000:1, а частота кадров лежит в пределах 60–120 Гц (в зависимости от используемого порта) и технологии AMD FreeSync.

Модель с 55-дюймовым дисплеем оснащена саундбаром, созданным Bowers & Wilkins, британской компанией по производству акустических систем. Звуковая панель мощностью 40 Вт встроена в монитор и оснащена 2.1-канальной звуковой системой, звучанием DTS и обладает частотной характеристикой от 50 Гц до 20 кГц. Устройство также оснащено несколькими звуковыми режимами, предназначенными для геймеров, такими как «Спорт и гонки», «RPG и приключения», «Экшн», а также «Фильм», «Музыка» и персональным режимом.

Иммерсивная технология Ambiglow позволяет визуально увеличить экран, она обрабатывает отображаемый контент и проецирует свечение, цвет которого соответствует цвету изображения. Монитор 558M1RY оснащён подсветкой Ambiglow с трёх сторон, благодаря чему пользователь получает гораздо больший эффект погружения.

Монитор 278M1R — это первый продукт Philips Monitors, оптимизированный для киберспорта, в частности, для шутеров от первого лица, экшн-игр и гонок. Устройство оборудовано 130-миллиметровой подставкой с регулировкой наклона −5/20° и возможностью поворота (±33°). Фирменная подсветка Ambiglow размещена на всех четырех сторонах монитора.

В модели 278M1R используется ЖК-панель с разрешением 4K, с кадровой частотой 60 Гц и малой задержкой на вводе с оптимизацией для любителей соревновательных игр. Два разъёма HDMI 2.0, которыми оснащён 278M1R, делают возможной подключение нескольких источников сигнала, а звук транслируется через динамики DTS Sound (5 Вт x 2).

Сообщается, что модель 558M1RY появится в продаже в конце июня 2020 года по ориентировочной цене 44999 грн, а монитор 278M1R выйдет в конце июля и будет стоить 14499 грн.

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