Мировой рынок корпоративных систем хранения данных вырос на 10%

14 сентября 2021 г., 14:35

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Глобальная выручка от поставок корпоративных внешних систем хранения данных во втором квартале 2021 г. выросла на 9,7% «YoY», до 6,9 млрд долл. — сообщает IDC. При этом общий объем отгруженного в составе систем дискового пространства увеличился на 27,9%, до 22,1 экзабайт.

Группа ODM-компаний, поставляющая устройства напрямую операторам гипермасштабируемых ЦОД, сократила общую выручку на 7,7%, до 6,4 млрд долл. В то же время, суммарную емкость отгруженных систем удалось нарастить на 13,8%, до 88,7 экзабайт.

Общая емкость поставленных корпоративным заказчикам систем (внешние системы, поставки от ODM, системы хранения данных на базе серверов) увеличилась на 25,2%, до 156,1 экзабайт.

Крупнейшим вендором внешних решений (26,8% общей выручки) осталась Dell Technologies. На значительном удалении (10,9% рынка) разместилась HPE/H3C, а третье место поделили между собой NetApp (9,9%) и Huawei (8,9%).

Выручка от поставок систем, полностью построенных на флэш-памяти, возросла на 7,6%, до 2,7 млрд долл. Гибридный сегмент нарастил выручку до 2,8 млрд долл. (+13,3%).

Регион EMEA в денежном выражении увеличился на 3,7% «YoY», причем страны Центральной и Восточной Европы отчитались улучшением прошлогоднего показателя на весомые 26,0%.

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