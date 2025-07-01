Apple обирає між OpenAI та Anthropic для використання АІ у Siri

1 июля 2025 г., 12:35

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Apple наразі відстає від конкурентів у розробці передових АІ-моделей та має великі проблеми щодо розвитку свого цифрового асистента Siri.

За інформацією Марка Гурмана (Mark Gurman) з Bloomberg, компанія провела перемови як з OpenAI, так і з Anthropic. Запити до обох компаній серед іншого включали варіанти навчання версій їхніх моделей, які могли б працювати на хмарній інфраструктурі Apple для тестування. У звіті також стверджується, що наразі Apple схиляється до Anthropic як кращого вибору для потреб Siri.

Apple вже пропонує інтеграцію сервіса від OpenAI у Siri через свою функцію Apple Intelligence, проте ChatGPT доступний лише як розширення, активоване користувачем за бажанням. Зараз компанія розглядає можливість вибору ChatGPT або Claude від Anthropic для безпосереднього забезпечення роботи самої Siri.

Вибір сторонніх моделей, як повідомляється, знаходиться на ранній стадії, і компанія ще не прийняла остаточного рішення. Apple також, в очевидь, має внутрішній конкуруючий проєкт під назвою LLM Siri, який використовує власні розробки. Цей проєкт залишається в активній фазі і все ще може стати основним напрямком розвитку для компанії, хоча внутрішні моделі, як стверджується, значно відстають від АІ-рішень, які вже є на ринку.

Марк Гурман стверджує, що якби Apple перейшла на використання моделей Claude від Anthropic або ChatGPT від OpenAI для Siri, це було б визнанням того, що компанія намагається конкурувати у генеративному АІ, і це було б правильним твердженням. Компанія, яка представила такі революційні пристрої, як iPod та iPhone, після смерті Стіва Джобса (Steve Jobs) у 2011 році стикається з труднощами в інноваціях, зазначають аналітики. Випуски нових продуктів, таких як Apple Vision Pro, зіткнулися з труднощами, і компанія бореться за інновації у досить конкурентному середовищі.

Apple може не відмовитися від внутрішніх зусиль, і немає ніякої гарантії, що компанія не буде просувати свої власні розробки, а нове партнерство з Anthropic або OpenAI, можливо, лише доповнюватиме власні великі мовні моделі. Проте очевидно, що Apple – значно відстаючи від Google з її проектом Gemini, якій вже інтегровано в Android, не кажучи вже про самостійних постачальників АІ-сервісів – вичерпує час. І це суттєво може вплинути на бізнес розробника iPhone. Вже зараз можна побачити, що за останні півроку акції Apple тільки падають. А по капіталізації колишній лідер поступається Microsoft та Nvidia майже на 800 млрд дол. Такого не було останні 5 років.

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