ViewSonic розширила лінійку ігрових моніторів новою серією OMNI

16 ноября 2022 г., 15:25

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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор ViewSonic в Україні, повідомила про те, що виробник анонсував серію моніторів ViewSonic OMNI — нову лінійку моніторів, призначену для початківців та казуальних геймерів. Найновіші моделі моніторів ViewSonic із серії OMNI VX2416 та VX2716 – це економічні пристрої, що забезпечують продуктивність, а також чітку та плавну взаємодію під час роботи та ігор.



Нагадаємо, ViewSonic Gaming - це широка лінійка ігрових моніторів, створена для всіх типів гравців та ігрового процесу. Вона складається із серії ELITE та нової серії OMNI. Монітори ELITE відрізняються мінімальним дизайном, найвищими технічними характеристиками та інноваційними технологіями. Монітори OMNI з діагоналлю від 17 до 34 дюймів покликані забезпечити кожному гравцеві визначну графічну продуктивність для плавного ігрового процесу, незалежно від ігрового досвіду чи жанру гри. Ці якісні пристрої постачаються за доступними цінами, надаючи широкій аудиторії більше можливостей для гри.



Нові монітори OMNI VX2416 та VX2716 відрізняються роздільною здатністю 1920 × 1080 Full HD, часом відгуку 1 мс (MPRT) та технологією AMD FreeSync, яка забезпечує яскраве та плавне зображення. Пристрої серії оснащені подвійними вбудованими динаміками потужністю 2 Вт та роз'ємами HDMI та Display Port. У серії OMNI доступні 24- або 27-дюймові монітори.

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