Мінцифри підписало декларацію про майбутнє інтернету

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, учора спільно зі США, Європейською комісією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Новою Зеландією та Японією Україна підтвердила свій намір розвивати безпечний простір в інтернеті для всіх.
Підкреслюється, що співпраця з провідними країнами допоможе нашій країні протидіяти:
- поширенню дезінформації та недостовірної інформації;
- шкідливій кіберактивності;
- обмеженню доступу до інтернету;
- незаконному стеженню тощо.
Завдяки цьому Україна спільно з розвинутими країнами зможемо протистояти російській пропаганді в інтернеті та здолати ворога в інформаційній війні.
Рухаємося до відкритого, вільного, глобального, спільного, надійного та безпечного цифрового майбутнього разом.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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