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Мінцифри підписало декларацію про майбутнє інтернету

29 апреля 2022 г., 8:56

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, учора спільно зі США, Європейською комісією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Новою Зеландією та Японією Україна підтвердила свій намір розвивати безпечний простір в інтернеті для всіх.

Підкреслюється, що співпраця з провідними країнами допоможе нашій країні протидіяти:

  • поширенню дезінформації та недостовірної інформації;
  • шкідливій кіберактивності;
  • обмеженню доступу до інтернету;
  • незаконному стеженню тощо.

Завдяки цьому Україна спільно з розвинутими країнами зможемо протистояти російській пропаганді в інтернеті та здолати ворога в інформаційній війні.

Рухаємося до відкритого, вільного, глобального, спільного, надійного та безпечного цифрового майбутнього разом.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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