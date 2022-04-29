Мінцифри підписало декларацію про майбутнє інтернету

29 апреля 2022 г., 8:56

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, учора спільно зі США, Європейською комісією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Новою Зеландією та Японією Україна підтвердила свій намір розвивати безпечний простір в інтернеті для всіх.



Підкреслюється, що співпраця з провідними країнами допоможе нашій країні протидіяти:

поширенню дезінформації та недостовірної інформації;

шкідливій кіберактивності;

обмеженню доступу до інтернету;

незаконному стеженню тощо.

Завдяки цьому Україна спільно з розвинутими країнами зможемо протистояти російській пропаганді в інтернеті та здолати ворога в інформаційній війні.



Рухаємося до відкритого, вільного, глобального, спільного, надійного та безпечного цифрового майбутнього разом.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист