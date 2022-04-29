Apple відкрила програму самостійного ремонту

29 апреля 2022 г., 9:45

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Компанія Apple оголосила про те, що тепер доступна програма самостійного ремонту її техніки - оригінальні запчастини та інструменти можна придбати у Apple через Apple Self Service Repair Store у супроводі з необхідними інструкціями.



Програма вже доступна у США і пошириться на інші країни - починаючи з Європи - пізніше цього року.



Новий інтернет-магазин пропонує понад 200 окремих деталей та інструментів, що дозволяє клієнтам, які мають досвід роботи із ремонту електронних пристроїв, провести ремонт лінійки iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE (3-го покоління) - можна замінити дисплей, акумулятор і фотомодуль. Пізніше цього року програма також включатиме посібники, деталі та інструменти для ремонту комп’ютерів Mac на базі процесора Apple.



Перед початком процесу самостійного ремонту, клієнту рекомендують переглянути посібник з ремонту продукту, відвідавши support.apple.com/self-service-repair.



Підкреслюється, що кожна оригінальна деталь Apple для ремонту проходить ретельне тестування, щоб забезпечити найвищу якість, безпеку та надійність. За певний ремонт клієнти отримають кредит при поверненні заміненої частини на перероблення.



Інструменти Apple, доступні клієнтам у магазині самообслуговування, такі ж, як і в ремонтній мережі компанії. Необхідні інструменти запропонують напрокат за 49 доларів, щоб клієнти, які не хочуть купувати їх для одного ремонту, мали б них доступ. Набори в оренду протягом тижня будуть безплатно доставлені клієнтам.



“Для переважної більшості клієнтів, які не мають досвіду ремонту електронних пристроїв, звернення до професійного постачальника послуг з ремонту з сертифікованими техніками, які використовують оригінальні запчастини Apple, є найбезпечнішим і найнадійнішим способом отримати ремонт”, наголошує компанія.



За останні три роки Apple майже вдвічі збільшила кількість сервісних центрів з доступом до оригінальних запчастин, інструментів та навчання Apple, включаючи понад 3000 незалежних постачальників ремонтних послуг. Глобальна мережа з понад 5000 авторизованих постачальників послуг Apple налічує понад 100 000 активних технічних працівників. Як результат, у США вісім із 10 клієнтів Apple знаходяться в межах 20 хвилин від авторизованого постачальника послуг.



Також Apple цими днями опублікувала статтю «Розширення доступу до безпечного, надійного та безпечного обслуговування та ремонту», в якій детально описується підхід Apple до розробки довговічних продуктів і розширення доступу до ремонту.

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