Microsoft презентує власні AI-моделі для заміни рішень від сторонніх розробників

28 июля 2026 г., 11:45

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Підрозділ Microsoft AI оголосив про вихід у публічний попередній перегляд двох нових власних моделей штучного інтелекту: флагманського генератора візуального контенту MAI-Image-2.5-Pro та надшвидкісного голосового рушія MAI-Voice-2-Flash.





Зазначається, що моделі створені на власних чистих даних без використання дистиляції з рішень третіх сторін і призначені для прямої інтеграції в продукти Microsoft.





Модель MAI-Image-2.5-Pro позиціонується як найякісніший інструмент компанії для генерації та детального редагування зображень із підвищеною точністю рендерингу тексту. Вона розрахована на створення промо-матеріалів та складні графічні завдання. Вартість використання становить 5 дол. за 1 млн вхідних текстових токенів, 8 дол. за 1 млн вхідних токенів зображень та 106 дол. за 1 млн вихідних токенів зображень. «MAI-Image-2.5-Pro — це потужний стрибок уперед для інструментів GenMedia. Окрім вражаючої якості зображення, її здатність так точно відтворювати текст є справжнім проривом. Вона також розуміє редагування природною мовою, роблячи ітеративний творчий процес швидшим та інтуїтивнішим», зазначив головний креативний директор холдингу WPP Роб Рейллі (Rob Reilly).





Голосовий рушій MAI-Voice-2-Flash розроблений для масових корпоративних навантажень, де критичною є швидкість відгуку. Нова модель працює вдвічі швидше за базову MAI-Voice-2 і на 32% дешевша за неї, маючи ціну 15 дол. за 1 млн символів. Модель уже інтегрована в сервіс Dynamics 365 Contact Center, яким користуються компанії T-Mobile та EasyJet, що дозволило зменшити витрати на графічні процесори (GPU) до 89%.





Паралельно Microsoft розширила використання сімейства MAI у власних продуктах. Сервіс Bing Image Creator повністю перейшов на моделі MAI за замовчуванням. У додатку PowerPoint впровадження MAI-Image-2.5 знизило витрати на GPU на 84% порівняно з рішенням GPT-Image-2, а в сервісі OneDrive ця ж модель підвищила ефективність обчислень у 2,5 раза. Окрім цього, для медичного рішення Dragon Copilot випущено транскрипційний рушій MAI-Transcribe-1.5 із підтримкою 58 мов, а для подальшого навчання моделей компанія ввела в експлуатацію новий обчислювальний кластер на базі чипів NVIDIA GB200.





Реліз моделей MAI-Image-2.5-Pro та MAI-Voice-2-Flash наочно демонструє глибоку трансформацію продуктової стратегії Microsoft. Попри збереження партнерства з OpenAI, редмондська корпорація послідовно будує власну вертикально інтегровану екосистему AI. Переведення масових сервісів на власні спеціалізовані алгоритми дозволяє компанії вирішити ключове завдання — кардинально знизити собівартість генеративних функцій за рахунок скорочення витрат на GPU до 84–89%.

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