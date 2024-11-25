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Sergey Petrenko

Маск прийде – порядок наведе?

25 ноября 2024 г., 17:25
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Ілон Маск і Вівек Рамасвамі активно підбирають персонал і планують роботу майбутнього міністерства урядової ефективності. Як повідомляють, до роботи також залучені Марк Андреєсен, Тревіс Каланік, співзасновник Palantir Джо Лонсдейл, хедж-мільярдер Білл Екман та інші. Андреєсен виступає як ключовий парламентер з можливими кандидатами.

Маск також активно залучає до планування роботи міністерства топ-менеджерів своїх компаній. Загальна мета, заявлена для міністерства, – перегляд усіх державних витрат і різке їх скорочення. Дивлячись на склад учасників, нескладно припустити, що часто скорочення піде шляхом «А давайте ось тут усіх звільнимо і скасуємо і подивимося, що зламається». Власне, ми це вже бачили на прикладі Twitter. Та власне і Uber, заснований Каланіком, виник з ідеї «Візьмімо, кого завгодно, дамо йому замовлення пасажирів, а ніяких регуляцій роботи громадського транспорту дотримуватися не треба». У випадку з DOGE буде кумедніше – адже робота всіх держорганів визначена чинними законами, скасувати або змінити які може тільки Конгрес і Сенат. Там є процедури, яких треба дотримуватися. А якщо обійти їх указами президента, то укази оскаржуються в судах, як уже було з указами Трампа за попереднього президентства.

Маск прийде – порядок наведе?

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Alvas | 25 ноября 2024 г., 17:44 | ссылка

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