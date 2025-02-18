Маск нахвалює Grok

18 февраля 2025 г., 17:35

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xAI Ілона Маска випустила Grok 3 – нову версію своєї флагманської моделі AI. Компанія заявляє, що модель перевершує GPT-4o від OpenAI за низкою тестів, включно з математичними завданнями AIME і завданнями рівня PhD з фізики, біології та хімії.

Для навчання Grok 3 використовувався величезний дата-центр у Мемфісі з 200 тис. GPU. За словами Маска, на навчання було витрачено в 10 разів більше обчислювальної потужності, ніж на попередню версію.

Grok 3 – це сімейство моделей, що включає полегшену версію Grok 3 mini та моделі з міркуваннями (reasoning) – Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning. Останні можуть «обмірковувати» проблеми подібно до моделей o3-mini від OpenAI та R1 від DeepSeek.

Доступ до Grok 3 отримають спочатку передплатники X Premium+, а додаткові функції будуть доступні за передплатою SuperGrok, імовірно, за $30/місяць. xAI також планує відкрити вихідний код Grok 2, коли Grok 3 стане стабільною, тобто через кілька місяців.

Поки доступу до Grok 3 немає – охочі можуть сходити на lmarena.ai, де спробувати поспілкуватися з версією early grok-3. Така доступність трохи пояснює, як модель уже очолила хіт-парад на lmarena, а на презентації активно показували слайди про безумовне лідерство моделі в усіх категоріях (щоправда, без наявності на слайдах o3-mini).

Загалом, поки не видно, щоб ажіотажний запуск довів, що проблеми розвитку AI можна вирішити, закидавши задачі залізом.

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Куй залізо, не відходячи від каси – Ілон Маск, що володіє російською, демонструє і знання старих радянських комедій – буквально на очах різко зросла вартість підписки Premium+, що дає доступ до Grok, майже до $50 на місяць. Це вже друге підвищення ціни за останні місяці – у грудні вартість зросла з $16 до $22.

При цьому не всі функції Grok 3 будуть доступні передплатникам Premium+ – деякі можливості, як-от «глибокий пошук» і «міркування», будуть доступні тільки в окремому плані SuperGrok через застосунок Grok.

Цікаво, що на сайті X спостерігається плутанина з цінами – підтримка вказує $50 на місяць, сторінка реєстрації показує $48.40, а при оформленні передплати ціна становить $40. Річна підписка теж варіюється від $350 до $477.95.

Чому пишу, що «на очах» – тому що я кілька годин тому поновлював підписку, і з мене зняли якраз $22 (точніше 19+ за умови оплати за рік). А Grok тільки з'явився – причому в інтерфейсі Twitter, а на Grok.com, як і раніше, його немає. Ну, таке, недетермінований реліз, розуміти треба сучасні технології.

Маск нахвалює Grok

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