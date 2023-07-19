MacBook Air став більшим

19 июля 2023 г., 20:18

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Apple дала тим, хто віддає перевагу великим ноутбукам, те, що вони хотіли: те саме, тільки більше.

Якщо ви маєте уявлення про 13-дюймовий MacBook Air M2, то знаєте, чого тут очікувати. M2 вже не новий, але все ще є абсолютно відмінним процесором для повсякденних обчислень в тонкому і легкому ноутбуці. Дисплей яскравий, чіткий і барвистий, але йому не вистачає ProMotion або HDR. Порти ті ж самі. Час автономної роботи відмінний. Навіть ціна є прийнятною (для Apple).

Ми провели тестування конфігурації з 16 ГБ оперативної пам’яті та твердотільним накопичувачем на 512 ГБ.

Напевно, найкраще і найпростіше описати, чим велика модель відрізняється від 13-дюймової, надавши короткий список.

Дисплей тепер 15,3 дюйма, порівняно з 13,6 дюймами. Це означає більшу кількість пікселів (2880 x 1864), але кількість пікселів на дюйм залишилася приблизно такою ж.

Важить 15-дюймовий на 0,6 кілограма більше. Звісно. Однак він має таку ж товщину, як і 13-дюймова модель, і не відчувається набагато важчим. Крім того, трекпад більший, що добре поєднується з більшим дисплеєм.

Батарея більша – 66,5 Вт-год. Наш тест з відео, в якому ми відтворювали завантажений фільм по колу з дисплеєм, встановленим на 150 ніт, тривав приблизно на 8 відсотків довше – загалом майже рівно 19 годин. На практиці, при трохи яскравішому дисплеї та змішаному повсякденному використанні, додатковий акумулятор більш-менш компенсує навантаження на більший дисплей. Це означає, що час автономної роботи такий самий, як у 13-дюймової моделі, і це дуже добре.

Нова аудіосистема з шістьма динаміками (13-дюймова модель має систему з чотирма динаміками). Це дві пари низькочастотних динаміків з підсилювачем і одна пара високочастотних. Звук, безумовно, кращий, і вражаючий для такого тонкого ноутбука, але все ще відчувається явна нестача басів. Це вам не нова звукова система для вечірки в гуртожитку.

Що залишилося незмінним?

Усе інше – точно таке ж, як і в 13-дюймовому MacBook Air. M2 забезпечує… ну… продуктивність, як у M2. Це вже не зовсім новий чип, і він працює приблизно так само, як і в 13-дюймовій моделі та Mac mini. Невеликі коливання продуктивності можна пояснити незначними змінами у версіях ОС або тестовому програмному забезпеченні, але ви не помітите пару відсотків тут чи там.

Варто зазначити, що SSD-накопичувач об’ємом 256 ГБ у 13-дюймовому M2 MacBook Air забезпечує вдвічі меншу продуктивність, ніж всі інші варіанти, завдяки використанню одного чіпа NAND. Ми не змогли протестувати опцію 256 ГБ на новому 15-дюймовому Air, але є підстави вважати, що це справедливо і для 15-дюймової моделі.

Дисплей виглядає так само. Він такий же яскравий (до 500 ніт), той же колірний обхват DCI-P3, і ми все ще розчаровані тим, що тут немає HDR або ProMotion, принаймні одна з яких повинна бути в ноутбуці вартістю стільки у 2023 році.

Веб-камера, що ховається за широким вирізом, який ми не можемо не вважати марною тратою місця, – це та сама покращена веб-камера з роздільною здатністю 1080p, представлена минулого року. Це вже не соромно, але ще не чудово. Вона повинна бути чудовою.

Порти, як і раніше, два Thunderbolt/USB-4 зліва, а також окремий порт для зарядки MagSafe. Роз’єм для навушників знаходиться праворуч.

Клавіатура ідентична, з повним набором функцій, без Touch Bar і великим датчиком Touch ID. Додаткового простору, на жаль, замало для повноцінної 10-клавішної цифрової панелі. Бездротові функції ті ж самі: Wi-Fi 6 (не 6e) і Bluetooth 5.3.

Чудово, що Apple пропонує 15-дюймовий варіант MacBook Air. Декому просто подобаються великі ноутбуки, і тепер не обов'язково витрачати кошти на 16-дюймовий MacBook Pro, щоб отримати великий ноутбук Mac.

Так, цей новий ноутбук на чипі М2 і звичайно, цікаво було б отримати щось на M3, але є й інші зміни, які б з моєї точки зору варто було б внести. Дисплей повинен працювати з частотою вище 60 Гц або, принаймні, підтримувати змінну частоту оновлення. Або ж він повинен пропонувати HDR. Веб-камера має бути кращою. Я не можу позбутися відчуття, що величезний виріз заслуговує на повноцінне налаштування FaceID за ним.

І все ж таки, резюмуючи. Якщо ви хочете великий ноутбук Mac, у вас нарешті з’явився варіант, який не буде коштувати й близько до ціни 16-дюймового MacBook Pro. Це чудова новина. А модель M2, якій виповнився рік, хай там як, все ще залишається лідером у категорії тонких і легких ноутбуків загального призначення.

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