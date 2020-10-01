Линейка VMware Future-Ready Workforce ориентирована на удаленно работающих сотрудников

1 октября 2020 г., 13:35

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Представлено решение VMware Future-Ready Workforce, совместимое с технологией сквозного шифрования на базе модели Zero Trust и открывающие принципиально новые возможности для более точной координации сотрудников и повышения эффективности их работы. Future-Ready Workforce объединяет другие продукты VMware – Secure Access Service Edge (SASE), Digital Workspace и Endpoint Security. Эти технологии оптимизируют и контролируют доступ к любому приложению в облаке с любого устройства, обеспечивая грамотное управление распределенными командами, а также повышая производительность и безопасность их работы.

Платформа VMware SASE объединяет возможности облачных сетей и решений для безопасносного удаленного доступа на основе модели Zero Trust с защищенными веб-инструментами. Таким образом, удается достичь более высоких уровней гибкости, совместимости и масштабируемости для предприятий любого размера. Это первое комплексное решение для облачных сред, которое гарантирует высокую эффективность работы приложений, предоставляет встроенные инструменты безопасности и обеспечивает простоту эксплуатации. Продукты из линейки Future-Ready Workforce идеально подходят для организаций, сотрудники которых имеют возможность работать удаленно из любой точки мира.

Компания VMware три года подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге Gartner 2020 Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure благодаря своему решению SD-WAN. Глобальная сеть VMware SD-WAN была расширена до более чем 2700 узлов облачных сервисов в 130 точках присутствия. Новая технология VMware Edge Network Intelligence дополняет возможности ИТ-специалистов данными телеметрии в условиях, когда конечные пользователи получают доступ к приложениям не из одного заранее определенного места, а трафик проходит через множество различных сетей. Решение Dell EMC SD-WAN на базе VMware также было расширено за счет поддержки стандарта беспроводной высокоскоростной передачи данных LTE. Таким образом, компания помогает временным больницам и мобильным производствам оставаться на связи, а также обеспечивает более стабильное соединение при удаленной работе.

Технология сетевого доступа на основе модели Zero Trust Network Access (ZTNA): VMware Secure Access – это сервис ZTNA, который объединяет продукты VMware Workspace ONE и VMware SD-WAN в единое облачное решение, которое обеспечивает более безопасный, оптимизированный и удобный доступ для распределенных пользователей.

Интегрированный межсетевой экран следующего поколения: VMware NSX Firewall – это межсетевой экран седьмого уровня с контролем состояния, который будет предоставляться по модели SaaS и интегрироваться в платформу VMware SASE как при однопользовательском, так и при многопользовательском использовании. Это дополняет возможности межсетевого экрана существующего решения VMware SD-WAN. В своем отчете Now Tech: Enterprise Firewalls, Q1 2020 аналитики из Forrester Research назвали VMware одним из пяти ведущих производителей межсетевых экранов в мире.

Решение VMware Workspace Security объединяет ведущую в отрасли систему унифицированного управления конечными точками и платформу обеспечения их безопасности. Это позволяет заказчикам использовать все преимущества работы с большими данными для достижения полной прозрачности конечных точек, а также получать потенциально полезные данные и использовать технологию предиктивной аналитики на единой панели управления. Сегодня VMware объявляет о дополнительных предложениях для VMware Workspace ONE и Workspace Security, которые применяютися для организации эффективной и надежной защиты устройств.

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