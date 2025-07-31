lifecell під'єднав 350 базових станцій до оптоволоконної мережі

31 июля 2025 г., 13:35

Завдяки об’єднанню телеком-компаній Датагруп, Volia і lifecell група DVL реалізує програму спільного використання їхнього технологічного ресурсу заради покращення можливостей мережі. Відтак у липні 2025 року мобільний оператор lifecell завершив підключення 350 базових станцій до високошвидкісної оптоволоконної мережі Датагруп. Загалом до кінця 2025 року цей показник має зрости до 800.



Реалізація цього технічного проєкту полягає в переведенні підключення базових станцій оператора на надійніші та високошвидкісні технології, які базуються на використанні волоконно-оптичної мережі Датагруп, такі як xPON, та використання «темних» оптичних волокон, що забезпечує пропускну здатність до 10 Гбіт/с на базову станцію. Це дозволяє гарантувати стабільний зв’язок і суттєво збільшити обсяг даних, що передаються між базовими станціями та ядром мережі.

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