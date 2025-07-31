Дохід за ІІ кв. Meta Platforms зріс на 22%

31 июля 2025 г., 12:35

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Meta Platforms оголосила фінансові результати за другий квартал 2025 року, показавши значне зростання доходу та прибутку, що перевершило прогнози аналітиків. Після оголошення акції компанії піднялися на 10%.

За звітний квартал компанія зафіксувала прибуток на акцію (EPS) у розмірі 7,14 дол., тоді як аналітики, опитані LSEG, очікували 5,92 дол. Дохід компанії досяг 47,52 млрд дол., перевищивши прогноз у 44,80 млрд дол. Продажі Meta у другому кварталі зросли на 22% у річному обчисленні, зберігаючи такий самий темп, як і рік тому.

Дохід від реклами за другий квартал склав 46,56 млрд дол., що вище прогнозів Волл-стріт у 43,97 млрд дол. Чистий прибуток зріс на 36% у річному обчисленні до 18,34 млрд дол.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) підкреслив роль штучного інтелекту у підтримці основного бізнесу компанії під час конференц-дзвінка з аналітиками. Він заявив: "Сильні показники цього кварталу значною мірою завдяки тому, що штучний інтелект розблоковує більшу ефективність та приріст у нашій рекламній системі". Цукерберг також розширив бачення компанії щодо інвестицій у AI, додавши: "Розробка суперінтелекту, який ми визначаємо як AI, що перевершує людський інтелект у всьому, як ми думаємо, тепер вже на горизонті".

Компанія підвищила свій прогноз продажів на третій квартал, очікуючи діапазон від 47,5 млрд дол. до 50,5 млрд дол., що вище оцінок Волл-стріт у 46,14 млрд дол. Крім того, Meta збільшила нижню межу прогнозу капітальних витрат, очікуючи, що вони складуть від 66 млрд дол. до 72 млрд дол., порівняно з попередньою оцінкою у 64-72 млрд дол.

Підрозділ Reality Labs, відповідальний за віртуальну та доповнену реальність, зафіксував операційний збиток у 4,53 млрд дол. при продажах у 370 млн дол. у другому кварталі. Хоча збиток був меншим, ніж очікували аналітики, продажі також не досягли прогнозів.

Щоденна кількість активних користувачів у сімействі додатків Meta зросла до 3,48 млрд у другому кварталі, перевершивши оцінки аналітиків у 3,45 млрд. Це зростання порівняно з 3,43 млрд у попередньому кварталі. Загальні витрати Meta за другий квартал склали 27,08 млрд дол., що є 12% зростанням у річному обчисленні.

Meta не надала прогнозу продажів на четвертий квартал, але зазначила, що очікує, що темпи зростання у цьому кварталі "будуть повільнішими, ніж у третьому кварталі, оскільки ми переходимо період сильнішого зростання у четвертому кварталі 2024 року".

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