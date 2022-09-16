lifecell першим пропонує бізнесу RCS-розсилки через платформу Omnicell

16 сентября 2022 г., 16:15

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Мобільний оператор lifecell повідомляє, що першим в Україні запускає RCS-розсилки для бізнесу через платформу Omnicell. RCS (rich communication services) – це протокол обміну повідомленнями від Google, завдяки якому Android-пристрої можуть обмінюватися через інтернет мультимедіа повідомленнями, включаючи фото, відео, екшн-кнопки тощо.

Вважається, що ця технологія дає бізнесу більше можливостей, ніж розсилка традиційних текстових повідомлень. Вона вже підтримується на великій кількості Android-пристроїв. При цьому використовується стандартний додаток для повідомлень, тобто абонентам не потрібно нічого додатково робити.

Відтепер завдяки новому каналу RCS в Omnicell компанії отримують такі можливості:

надсилати текстові повідомлення зі значно більшою кількістю символів, ніж у SMS;

надсилати повідомлення із зображеннями та відео;

додавати екшн-кнопки для миттєвого переходу на сайт або здійснення дзвінка;

створювати свої чат-боти та комунікувати з клієнтами;

тримувати деталізовані звіти про доставлені повідомлення;

використовувати всі функціональні можливості Omnicell для розсилок у канал RCS.

«Ми хочемо надавати найбільш сучасні послуги і своїм абонентам, і бізнес-клієнтам. Тому ми запускаємо RCS-розсилки на платформі Omnicell, яку раніше наші бізнес-клієнти вже успішно використовували для розсилок SMS і повідомлень у різні месенджери», – прокоментував Олександр Мельниченко, керівник проєктів та програм департаменту продуктів lifecell.

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