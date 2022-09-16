В Україні стартували продажі смартфонів Samsung Galaxy Fold4 та Galaxy Flip4

16 сентября 2022 г., 17:05

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За заявою Samsung, з 16 вересня в брендових магазинах Samsung Experience Store (SES) і в роздрібних мережах країни стартують продажі складаних смартфонів наступного покоління – Galaxy Flip4 та Galaxy Fold4. Обидва пристрої пропонують складаний формфактор, розширені засоби персоналізації та ще більше продуктивності.



Модель Galaxy Flip4 доступна у наступних кольорах: перлистому фіолетовому й графітовому, а також блакитному. Galaxy Fold4 доступний у таких кольорах: сіро-зелений та фантом чорний.



Ціни на Galaxy Flip4 стартують від 39999 грн за версію 128 ГБ та 42999 грн за версію 256 ГБ. Ціна на Fold4 починається з 74999 грн за версію 256 ГБ та 79999 грн за версію 512 ГБ.



Оголошено також про початок продажів нового покоління смартгодинників Galaxy Watch5 | Watch5 Pro та бездротових навушників Galaxy Buds2 Pro.



Galaxy Watch5 пропонується з кольорами графіт, сапфір і срібний для великої 44-мм моделі, а також графітовий, рожеве золото й срібний для меншої 40-мм моделі, чий перлистий фіолетовий ремінець поєднується з Galaxy Flip4. Рекомендована ціна Galaxy Watch5 починається з 10999 грн за Bluetooth-версію та 12999 грн за LTE.



Годинник Galaxy Watch5 Pro із 45-мм дисплеєм пропонується в кольорах титановий чорний і титановий сірий, а його ціна починається з 17999 грн за Bluetooth-версію та 19999 грн за LTE.



Нові Galaxy Buds2 Pro доступні в трьох цілковито нових м’яких і нейтральних кольорах, що ідеально поєднуються з новими складаними смартфонами: графітовому, білому й перлистому фіолетовому.



Ознайомитися та придбати новинки, а також аксесуари, які створюють єдиний кольоровий та ідеологічний ансамбль, можна в брендових магазинах SES. Перші покупці зможуть отримати кешбек до 4000 грн на картку лояльності та Samsung Care+ Protection – один негарантійний ремонт екрана пристрою протягом одного року з дати купівлі.



Для безпеки та зручності покупців доступна послуга індивідуальної онлайн-консультації. Її можна замовити на сайті.

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