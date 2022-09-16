SAP підтримує Україну програмними рішеннями, в тому числі для відновлення ланцюгів постачання медикаментів

16 сентября 2022 г., 15:25

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Вже понад пів року Україна чинить опір повномасштабному вторгненню російської армії. Гуманітарну кризу в країні посилюють атаки на медичні установи, інфраструктуру та персонал, що руйнують можливості надавати людям необхідну невідкладну допомогу. За даними «Всесвітньої організації охорони здоров'я», у період з 24 лютого до 15 червня було зареєстровано щонайменше 300 нападів на об’єкти сфери охорони здоров'я.

За офіційними оцінками ООН, з початку нового етапу війни близько 10 тисяч цивільних отримали поранення, понад 6 тисяч – загинули. Вочевидь реальні цифри набагато вищі, оскільки отримання об’єктивної інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, сильно ускладнене.

Наразі великою проблемою залишається складність постачання ліків та предметів медичного призначення туди, де вони необхідні. З метою підтримки України програмними рішеннями, у компанії SAP створена робоча група SAP’s Ukraine Task Force. Наприклад, SAP Ariba Procurement допомагає відновити ланцюжки постачання.

У рамках цієї ініціативи SAP надає безплатне користування SAP Ariba Discovery (тепер SAP Business Network Discovery) до кінця 2022 року. Рішення може допомогти покупцям зв’язатися з мільйонами компаній у 190 країнах світу через SAP Business Network. Постачальники та покупці можуть увійти у величезну бізнес-мережу SAP, щоб знайти відповідних партнерів. В систему додали кнопку перемикання під назвою «Підтримай Україну», за допомогою якої гуманітарні організації можуть шукати необхідні товари терміново.

За перші 15 годин після запуску рішення більш як 300 постачальників запропонували свою допомогу. Відтоді ця кількість перевищила 4600. На сьогодні ці постачальники поставили гуманітарні товари на суму понад 130 млн євро, включаючи 300 тисяч аптечок першої допомоги, турнікети тощо.

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