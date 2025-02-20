Лідер рейтингу Speedtest демонструє середню швидкість мобільного інтернету 546 Мбіт/с

20 февраля 2025 г., 17:25

+11

голос Tweet

Аналітична компанія Ookla представила оновлені дані про середню швидкість інтернету в різних країнах за січень. Рейтинг складено на основі результатів вимірювання сервісу Speedtest. Лідером за швидкістю фіксованого широкосмугового інтернету став Сінгапур, а мобільного – Об'єднані Арабські Емірати.

Для фіксованого інтернету глобальні середні швидкості завантаження і вивантаження були зафіксовані на рівні 97,61 і 52,84 Мбіт/с, у поєднанні із затримкою 9 мс. При цьому в Сінгапурі показники склали 336,45 і 275,30 Мбіт/с відповідно. За ним ідуть ОАЕ (310,05 Мбіт/с), Гонконг (305,71 Мбіт/с), Франція (287,44 Мбіт/с) та Ісландія (281,95 Мбіт/с).

Україна з показниками 84,40 і 87,17 Мбіт/с і затримкою 4 мс піднялася на одну позицію в рейтингу швидкості фіксованого інтернету і посіла 71 місце зі 152. У рейтингу міст Київ посів 83 місце зі 198 із середньою швидкістю підключення 93,73 Мбіт/с, а Харків – 93 позицію з показником 87,12 Мбіт/с.

Щодо середньої швидкості мобільного інтернету, глобальний показник за рік майже подвоївся і сягнув 91,24 Мбіт/с на завантаження і 13,47 Мбіт/с на вивантаження, із затримкою 25 мс. Серед країн лідирують ОАЕ із середньою швидкістю завантаження 545,94 Мбіт/с. Далі йдуть Катар (521,51 Мбіт/с), Кувейт (314,39 Мбіт/с), Болгарія (252,05 Мбіт/с) і Бахрейн (213,09 Мбіт/с).

Україна в цьому рейтингу зберегла 81 місце із середньою швидкістю завантаження 42,68 Мбіт/с і вивантаження 12,67 Мбіт/с, із затримкою на рівні 30 мс. Порівняно із січнем 2024 року швидкість завантаження зросла майже в півтора раза. Але вочевидь значний провал у літні місяці вплинув на підсумковий показник.

У рейтингу міст Харків піднявся на дві сходинки й посів 101 місце зі 152 із середньою швидкістю 56,75 Мбіт/с, а Київ – 114 місце з показником 46,05 Мбіт/с.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS