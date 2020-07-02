LG готовит смартфон со сворачивающимся экраном

2 июля 2020 г., 16:37

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Как стало известно, LG Electronics готовит смартфон оригинальной конструкции — со сворачивающимся экраном.

Если устройство появится на рынке — это будет первый смартфон в таком формате.

LG Electronics в последние годы теряет позиции на глобальном рынке смартфонов и вот уже на протяжении 20 кварталов ее мобильное подразделение несет убытки. Поэтому компания вынуждена предпринимать неординарные шаги для того, чтобы на нем остаться.

По сообщению издания TheElec, на заводе в Пхёнтхэке уже начато производство прототипа устройства под кодовым названием «B Project». На первом этапе будет выпущено до 2 тыс. устройств, которые будут проходить широкое тестирование.

Новый формат смартфона называют rollable, посколькоу он не просто сгибается пополам, а сворачивается. Такого типа компания уже выпускает телевизоры.

Интересно то, что для устройства используются OLED-дисплеи выпущенные совместно с китайской компанией BOE.

Как считает эксперты, сворачивающиеся дисплеи в эксплуатации могут быть проще и надежнее в отличии от сгибаемых пополам, посколько у них нет зоны изгиба, где концентрируется напряжение и высокие механические нагрузки.

Стоит отметить, что патент на сворачивающийся телефон LG Electronics зарегистрировала несколько лет назад.

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