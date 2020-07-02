Технологический институт Карлсруэ заказал новый суперкомпьютер на 17 петафлоп у Lenovo

2 июля 2020 г., 17:15

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Компания Lenovo получила контракт на поставку Технологическому институту Карлсруэ (KIT) 17-петафлопного компьютера. По неофициальным сведениям, стоимость контракта составляет 15 миллионов евро.

Суперкомпьютер под названием HoreKa (сокращение от Hochleistungrechner Karlsruhe) планируется ввести в строй уже этой осенью, а к лету 2021 года он будет передан научному сообществу Германии. Ожидается, что на то время он будет входить в первую десятку самых высокопроизводительных компьютеров Европы.

Генеральный подрядчик, компания pro-com Datensysteme из Айслингена под Штутгартом будет осуществлять общую координацию проекта, она же будет отвечать за системную интеграцию, доставку и поддержку клиентов.

На Lenovo возложено собственно изготовление инновационной гибридной системы, которая содержит почти 60 тысяч ядер Intel Xeon Scalable Processor, 220 терабайт основной памяти, 740 графических акселераторов NVIDIA A100 Tensor Core.

Связь между узлами в HoreKа будет осуществлять сеть NVIDIA Mellanox InfiniBand HDR с пропускной способностью 200 Гб/с на порт, а две параллельные файловые системы Spectrum Scale обеспечат хранилище с общей ёмкостью, превышающей 15 ПБ. Каждый из этих компонентов будет иметь в четыре раза большую производительность, чем у предшественника HoreKa — суперкомпьютера ForHLR.

Именно для ForHLR соорудили в 2015 году в Северном Кампусе KIT современный датацентр, в котором теперь будет установлен HoreKa. Как и в ForHLR, в HoreKa будет использоваться передовая технология прямого охлаждения горячей водой, Neptune Direct Water Cooling. Она разработана Lenovo и обеспечивает повышенную экономию энергии.

С запуском суперкомпьютера, научные вычисления в наиболее значительных областях исследований, таких как симуляции климатических изменений и других процессов в глобальной модели Земли, смогут выйти на новый уровень детализации. И, разумеется, HoreKa сможет внести весомый вклад в изучение вируса SARS-CoV-2 и в поиск путей противодействия пандемии COVID-19.

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