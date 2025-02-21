Бізнес-ноутбук ASUS ExpertBook B1 вже на українському ринку за ціною від 31999 грн

21 февраля 2025 г., 17:20

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Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні нового покоління ноутбуків серії ExpertBook B1 – міцних, надійних і універсальних пристроїв, готових до суворих умов сучасного ділового світу.



Ноутбуки ExpertBook B1 оснащені процесорами Intel до моделі Core 7 з графікою Intel Iris Xe, до 64 ГБ оперативної пам’яті, містким накопичувачем, а також яскравим екраном зі співвідношенням сторін 16:9 – і все це у витонченому корпусі вагою від 1,4 кг. Безперебійне підключення до мережі забезпечує модуль (до Wi-Fi 6E) і повний набір інтерфейсних портів. Крім того, вони відрізняються надійністю військового класу та екологічним дизайном, що демонструє прагнення компанії ASUS до принципів сталого розвитку.



ASUS ExpertBook B1 постачається із застосунком AI ExpertMeet, який допоможе усунути бар’єри на шляху до ефективної ділової комунікації. Він містить функцію Webcam Watermark, що дає змогу розмістити візитівку у вигляді водяного знаку прямо на екрані відеоконференції, щоб було видно ім’я, посада, компанія й контактна інформація доповідача. Функція Screen Watermark відтворює на екрані водяний знак для додаткового захисту даних, які надаються під час відеоконференцій. Це особливо важливо, коли ви ділитеся конфіденційною інформацією, наприклад, прототипами продуктів, з діловими партнерами. Навіть якщо учасник зустрічі зробить знімок екрана, такий водяний знак на ньому свідчитиме про те, що зображення йому не належить. Серед можливостей AI ExpertMeet також автоматичний AI-переклад між мовами, ідентифікація співрозмовників, конспектування виступів. Підбити підсумки зустрічі допоможе функція AI Meeting Minutes.



Для покращення якості відеоконференцій ASUS ExpertBook B1 пропонує функцію інтелектуального усунення шумів. Функція Copilot у Windows, що працює на основі штучного інтелекту, зробить роботу більш ефективною.



ASUS ExpertBook B1 виконаний у тонкому корпусі зі стильним оздобленням, дизайн якого натхнений архітектурними ідеями, понад 25% матеріалів корпусу отримано із вторинної сировини. Екран ноутбука розкривається на будь-який кут до 180° для комфортної роботи в будь-яких умовах. Ефективна система охолодження гарантує стабільну роботу пристрою незалежно від навантаження як при відкритій, так і при закритій кришці.



Продумана конструкція ExpertBook B1 значно спрощує обслуговування: нижня панель корпусу кріпиться чотирма гвинтами, а акумулятор фіксується без використання гвинтів. Ноутбук підтримує акумулятори різної місткості, які можна замінити залежно від потреб.



ExpertBook B1 розроблений для комфортної роботи. Інтерфейсні порти розташовані таким чином, щоб звільнити простір із правого боку пристрою від кабелів, тож користуватися мишкою буде максимально зручно. Хід клавіш становить 1,35 мм, що сприяє точному набору тексту. Крім того, опціональна віртуальна клавіатура ASUS NumberPad у 14-дюймовій моделі значно підвищує ефективність введення числових даних.



Нові ноутбуки ASUS ExpertBook B1 пропонуються у варіантах з 14-дюймовим та 15,6-дюймовим дисплеєм із тонкими рамками формату 16:9, який відтворює якісне зображення. Чітка матова панель мінімізує відблиски навіть в умовах яскравого освітлення. Ергономічність дисплея підтверджена сертифікатом лабораторії TÜV Rheinland.



Новинки відзначаються високою якістю звуку завдяки підтримці інноваційної аудіотехнології Dirac. Вони оснащені масивом із двох мікрофонів, що гарантує чітке звучання голосу під час онлайн-конференцій.



ASUS ExpertBook B1 пропонують користувачам сучасні засоби захисту даних і забезпечення конфіденційності. Підтримка стандартів NIST SP 800-155 для прошивки BIOS і Secured-core PC для операційної системи Windows 11 надає додатковий захист критично важливих даних: від програмного забезпечення та прошивок до апаратних компонентів. Ці ноутбуки також оснащено вебкамерою з механічною шторкою та сканером відбитків пальців для швидкої й безпечної автентифікації. Крім того, технологія кіберзахисту McAfee Smart AI на основі штучного інтелекту виявляє й усуває всілякі ризики, пов’язані із захистом конфіденційної інформації. Для захищеного зберігання автентифікаційної інформації призначений опціональний чип TPM 2.0.



Зазначено, ExpertBook B1 – це найновіші моделі в екосистемі ASUS для бізнесу, яка пропонує масштабовані, індивідуальні рішення для організацій будь-якого масштабу. Комплексні послуги включають інструменти для розгортання та керування обладнанням, новітні засоби кібербезпеки, усебічну ІТ-підтримку та спрощене виведення пристроїв з експлуатації. Усе це допоможе ІТ-командам працювати ефективніше.



Ноутбук ASUS ExpertBook B1 (B1503CVA) із процесором Intel Core i5-13500H, 16 гігабайтами оперативної пам’яті та SSD місткістю 512 ГБ вже доступний в Україні за ціною від 31999 грн.

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