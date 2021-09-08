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Lenovo представила професійні монітори

8 сентября 2021 г., 17:38
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Lenovo представила професійні монітори

 

В рамках конференції Tech World 2021 компанія Lenovo оголосила про новинки у портфелі професійних моніторів.

Як повідомляється, користувачі зможуть розширити свій професійний робочий простір за допомогою нового монітора преміумкласу ThinkVision P27u-20 із параметрами двох колірних просторів (99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB) із заводським калібруванням точності передачі кольору. Дисплей розроблений для творців фото, відео та графічного контенту, які потребують високопродуктивний дисплей і великий екран для більш ефективної роботи в режимі багатозадачності. Монітор також можна використовувати як док-станцію завдяки технології Intel Thunderbolt 4. Монітор ThinkVision P27u-20 відповідає міжнародному стандарту енергоефективності споживчих товарів Energy Star 8.0, забезпечує чітке й деталізоване зображення на 27-дюймовому IPS-екрані з роздільною здатністю Ultra HD (3840 x 2160 пікселів) й підтримкою стандарту VESA Certified DisplayHDR 400 для реалістичної картинки і глибоких відтінків чорного.

Гібридна робота – "гаряча" тема. Згідно з нещодавнім опитуванням Lenovo, близько 88% респондентів планують працювати з дому або з іншого місця принаймні час від часу. Максимальна продуктивність пристроїв й ефективна спільна робота з будь-якого місця має першочергове значення для успіху в бізнесі й особистого добробуту.

Lenovo ThinkVision P27u-20 працює як продуктивний хаб і док-станція для підключення інших пристроїв через один кабель за допомогою декількох портів USB 3.2. ThinkVision P27u-20 підтримує інтерфейс Thunderbolt 4 – технологія передає зображення та дані зі швидкістю до 40 Гбіт/с і забезпечує живлення ноутбука до 100 Вт. Рознім USB-C потужністю до 27 Вт допоможе заряджати смартфон або інший сумісний аксесуар. Вбудований рознім Ethernet RJ45 забезпечує швидке мережеве з'єднання з підтримкою Intel vPro для легкого керування мережами та додаткової безпеки. Додатково до однокабельного підключення, монітор ThinkVision P27u-20 отримав вбудовані динаміки, що в поєднанні з веб-камерами забезпечують кращий відеозв'язок, як, наприклад, у  нещодавно анонсованому ThinkVision MC5033.

Lenovo представила професійні монітори


Інженери ThinkVision зосередилися на спрощеному та інтуїтивно зрозумілому користувацькому інтерфейсі. На базі програмного забезпечення ThinkColour вдалося створити простий графічний інтерфейс для управління налаштуваннями монітора, а KVM-перемикач дозволяє легко керувати двома підключеними пристроями одночасно — наприклад, робочою станцією і ноутбуком за допомогою одного набору клавіатури й миші. Крім того, монітор можна регулювати по висоті, нахиляти та повертати4, щоб користувач налаштував найзручнішу позицію. Для моніторів бренду ThinkVision компанія розробила на 100% переробне паковання, щоб реалізувати цілі Lenovo в області сталого розвитку.

Про доступність пристроїв на ринку та про ціну буде повидомлено додатково.

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