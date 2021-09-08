Lenovo представила професійні монітори

8 сентября 2021 г., 17:38

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В рамках конференції Tech World 2021 компанія Lenovo оголосила про новинки у портфелі професійних моніторів.



Як повідомляється, користувачі зможуть розширити свій професійний робочий простір за допомогою нового монітора преміумкласу ThinkVision P27u-20 із параметрами двох колірних просторів (99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB) із заводським калібруванням точності передачі кольору. Дисплей розроблений для творців фото, відео та графічного контенту, які потребують високопродуктивний дисплей і великий екран для більш ефективної роботи в режимі багатозадачності. Монітор також можна використовувати як док-станцію завдяки технології Intel Thunderbolt 4. Монітор ThinkVision P27u-20 відповідає міжнародному стандарту енергоефективності споживчих товарів Energy Star 8.0, забезпечує чітке й деталізоване зображення на 27-дюймовому IPS-екрані з роздільною здатністю Ultra HD (3840 x 2160 пікселів) й підтримкою стандарту VESA Certified DisplayHDR 400 для реалістичної картинки і глибоких відтінків чорного.



Гібридна робота – "гаряча" тема. Згідно з нещодавнім опитуванням Lenovo, близько 88% респондентів планують працювати з дому або з іншого місця принаймні час від часу. Максимальна продуктивність пристроїв й ефективна спільна робота з будь-якого місця має першочергове значення для успіху в бізнесі й особистого добробуту.



Lenovo ThinkVision P27u-20 працює як продуктивний хаб і док-станція для підключення інших пристроїв через один кабель за допомогою декількох портів USB 3.2. ThinkVision P27u-20 підтримує інтерфейс Thunderbolt 4 – технологія передає зображення та дані зі швидкістю до 40 Гбіт/с і забезпечує живлення ноутбука до 100 Вт. Рознім USB-C потужністю до 27 Вт допоможе заряджати смартфон або інший сумісний аксесуар. Вбудований рознім Ethernet RJ45 забезпечує швидке мережеве з'єднання з підтримкою Intel vPro для легкого керування мережами та додаткової безпеки. Додатково до однокабельного підключення, монітор ThinkVision P27u-20 отримав вбудовані динаміки, що в поєднанні з веб-камерами забезпечують кращий відеозв'язок, як, наприклад, у нещодавно анонсованому ThinkVision MC5033.



Інженери ThinkVision зосередилися на спрощеному та інтуїтивно зрозумілому користувацькому інтерфейсі. На базі програмного забезпечення ThinkColour вдалося створити простий графічний інтерфейс для управління налаштуваннями монітора, а KVM-перемикач дозволяє легко керувати двома підключеними пристроями одночасно — наприклад, робочою станцією і ноутбуком за допомогою одного набору клавіатури й миші. Крім того, монітор можна регулювати по висоті, нахиляти та повертати4, щоб користувач налаштував найзручнішу позицію. Для моніторів бренду ThinkVision компанія розробила на 100% переробне паковання, щоб реалізувати цілі Lenovo в області сталого розвитку.



Про доступність пристроїв на ринку та про ціну буде повидомлено додатково.

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