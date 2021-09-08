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На рынке TWS-наушников — худший за последние три года рост

8 сентября 2021 г., 16:35
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На рынке TWS-наушников — худший за последние три года рост

После трех кварталов беспрерывного роста, описываемого двузначным числом, на мировом рынке TWS-наушников сохранилась позитивная динамика, однако заметно снизился ее темп. По оценкам Canalys, во втором квартале 2021 г. глобально отгружено 58,3 млн устройств, что лишь на 6,4% больше в годовом сопоставлении. Зафиксированный рост оказался худшим за последние три года.

В целом мировой рынок умных персональных аудио-продуктов вырос на 4,7% «YoY» и достиг в объеме 99,8 млн устройств. Лидер этого рынка — Apple — впервые отчитался спадом поставок, что говорит о первых признаках сравнительного насыщения. Так, количество отгруженных AirPods —15,0 млн шт. — сократилось на 25,7%, тем самым подконтрольная вендору доля впервые опустилась ниже отметки в 30%.

На рынке TWS-наушников — худший за последние три года рост

Отгрузив 5,3 млн TWS-наушников, Xiamoi удержала вторую строку рейтинга, однако отрыв от расположившейся на третьем месте Samsung (5,2 млн устройств) стремительно сокращается.

Нарастив поставки на 285,4%, Skullcandy впервые оказалась в пятерку лучших. Активно продвигаемые продукты серий Dime, Jib и Sesh, были нацелены на более молодых, нежели у Samsung и Apple, покупателей, а сотрудничество с Bragi позволило заметно улучшить качество предлагаемых решений.

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