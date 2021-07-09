Коллимирующие металинзы смогут ускорить прогресс терагерцевых технологий

9 июля 2021 г., 12:25

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Решение, опубликованное группой японских исследователей 7 июля в журнале Applied Physics Express, является предпосылкой для перехода от громоздких объёмных линз к миниатюрным двумерным металинзам.

«Плоская терагерцевая оптика, основанная на первоначально разработанной нами слабоотражающей метаповерхности с высоким показателем преломления, может предложить привлекательные двумерные оптические компоненты для манипулирования терагерцевыми волнами», — сказал автор статьи Такехито Судзуки (Takehito Suzuki), доцент Инженерного института в Токийском университете сельского хозяйства и технологий.

Исследователи настроили свое устройство на 0,3 терагерц — более высокочастотный диапазон, чем тот, с которым работают беспроводные коммуникации 5G, позволяющий загружать и передавать огромные объёмы данных. Эта сверхкоротковолновая технология может не подходить для связи на больших расстояниях, но способна улучшить обмен данными на малых расстояниях, например быстродействие домашнего Интернета.

Представленная японскими учеными коллиматорная металинза (т.е. такая, которая преобразует терагерцевые волны сферической формы в плоские однонаправленные волны) может быть просто интегрирована с различными источниками непрерывного терагерцевого излучения.

«Мы интегрировали коллиматорную металинзу, сделанную из нашей оригинальной метаповерхности, с резонансным туннельным диодом на расстоянии одного миллиметра», — сообщил Сузуки. Последующие измерения показали, что такая встроенная металинза увеличивает направленность излучаемых резонансным туннельным диодом терагерцевых волн в три раза.

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