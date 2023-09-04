Квартальний виторг Broadcom зріс на 5% до 8,88 млрд дол.

4 сентября 2023 г., 16:35

0

Tweet

Broadcom опублікувала результати за третій квартал і прогноз, який приблизно відповідав очікуванням.

За період, що закінчився 30 липня компанія зафіксувала скоригований прибуток у розмірі $10,54 на акцію при виторзі 8,88 млрд дол, який зріс на 5%.

Сегмент напівпровідникових рішень компанії приніс 6,94 млрд дол. доходу в цьому кварталі, що трохи вище за 6,87 млрд дол., які очікували аналітики.

Доходи від софтверних інфраструктурних рішень зросли на 5% у річному обчисленні і склали решту 1,935 млрд. доларів протягом кварталу.

Консенсус-прогноз аналітиків передбачав, що Broadcom (AVGO) заробить $10,43 на акцію при доході в 8,86 млрд дол. в третьому кварталі.

«Результати третього кварталу Broadcom були обумовлені попитом на мережеві технології наступного покоління, оскільки гіпермасштабні клієнти масштабують і об’єднують в мережі свої кластери АІ в центрах обробки даних, - заявив Хок Тан (Hock Tan), президент і головний виконавчий директор Broadcom. - Наш прогноз на четвертий квартал передбачає зростання в річному обчисленні, що відображає незмінне лідерство в галузі мережевих технологій для генеративного АІ».

Компанія закінчила період з 12,05 млрд дол. грошових коштів на кінець періоду і затвердила квартальні дивіденди в розмірі 4,60 дол. на акцію, які будуть виплачені акціонерам.

Broadcom заявила, що очікує дохід у четвертому кварталі на рівні 9,27 млрд дол. зі скоригованою рентабельністю за показником EBITDA на рівні близько 65%.

Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу