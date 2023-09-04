Honor Magic V2 – смартфон, що розкладається, з вагою 231 г та товщиною 9,9 мм

4 сентября 2023 г., 17:35

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Під час ключового виступу глави компанії Honor Джорджа Чжао (George Zhao) в рамках її участі у виставці IFA 2023 було представлено кілька оригінальних смартфонів, що розкладаються.

Серед них насамперед варто відзначити HONOR Magic V2 - найлегший і найтонший з представлених на сьогодні компанією складаних смартфонів, вага якого становить 231 г, а товщина у складеному стані - 9,9 мм. Він оснащений подвійним кремнієво-вуглецевим акумулятором нового покоління із середньою товщиною 2,72 мм, що забезпечує місткість до 5000 мАг.



Крім тонкого та легкого корпусу, HONOR Magic V2 оснащений першим у своєму роді надлегким титановим шарніром з використанням нової фірмової сталі, що забезпечує додаткову міцність та довговічність механізму шарніра. HONOR Magic V2 також отримав сертифікат довговічності від SGS, що підтверджує, що шарнір витримує понад 400 000 складань, забезпечуючи термін служби до 10 років при складанні 100 разів на день.



HONOR Magic V2 оснащений потрійною основною камерою: 50 Мп (f/1,9), 50 Мп надширококутною (f/2,0) та 20 Мп телекамерою (f/2,4). Фронтальна подвійна камера має два об'єктиви 16 Мп (f/2,2).



HONOR Magic V2 також підтримує технологію 3840 Гц PWM Dimming, яка мінімізує навантаження на очі, забезпечуючи комфортний перегляд навіть при тривалому використанні.



Модель Magic V2 підтримує не тільки знімання в режимі ширяння, але та інші види інтерактивного спілкування, наприклад, зустрічі й розваги. Вперше HONOR Magic V2 підтримує функцію Parallel Space, яка не тільки дозволяє зберігати дані про роботу та життя окремо та надійно ізолювати їх, але й дає можливість незалежно працювати з додатками у двох просторах паралельно, начебто у розкладний телефон вставлено другий телефон.

На IFA 2023 було також представлено концептуальну модель V Purse, яка виконана у дизайні сумочки з ремінцем для носіння на плечі.



"Складні смартфони HONOR пройшли довгий шлях розвитку, і кожна їхня версія демонструє чудові досягнення в галузі дизайну, функціональності та довговічності", - сказав Джордж Чжао. "Крім того, втіливши в життя концепцію перетворення телефону в сумочку за допомогою HONOR V Purse, ми прагнемо знайти раціональні рішення, що використовують складні технології, що розвиваються, для розширення творчих можливостей і формування способу життя завтрашнього дня".



Наголошується, що нова концепція "Телефон сумочка" знаменує собою початок сприйняття електронних пристроїв як нової категорії модних споживчих товарів, що надають необмежені можливості для самовираження.

Товщина HONOR V Purse у складеному стані становить менше ніж 9 мм, що навіть тонше, ніж у деяких провідних телефонів на ринку, що робить його більш портативним, ніж будь-коли. Завдяки серії налаштованих постійно включених дисплеїв (AOD), що імітують дизайн сумочки, такі елементи дизайну, як ланцюжки, пір'я та пензлики, реагують і колишуться разом зі смартфоном під час його руху, розкладний смартфон легко перетворюється на фізичний пристрій. Концептуальний телефон також сумісний зі змінними ремінцями та ланцюжками, які кріпляться до шарніра і дозволяють носити смартфон через плече, як звичайний гаманець або сумочку, перетворюючи його на нову "ту саму" сумку майбутнього.



Створений з урахуванням принципів екологічної безпеки, HONOR V Purse втілює прагнення компанії HONOR піклуватися про навколишнє середовище. Крім того, що для виготовлення ремінців використовуються екологічно чисті матеріали, такі як веганська шкіра, AOD можна нескінченно налаштовувати під будь-яке вбрання. У міру того, як індустрія моди переходить з фізичного світу в цифровий простір, технології відкривають необмежені можливості для стилю та самовираження. Таким чином, HONOR V Purse може допомогти екологічно свідомим споживачам скоротити споживання швидкої моди, і, що важливіше, він допомагає світові моди прийняти нові технології, щоб спонукати споживачів купувати менше, а використовувати довше.



Наслідуючи дух відкритої співпраці, компанія HONOR об'єднала зусилля з провідними діячами культури з-поміж учасників програми HONOR Talents Global Design Awards, включаючи директора з дизайну чоловічого одягу BURBERRY Брема Ван Діпена, сучасного художника Юнуена Еспарзу, декана Міжнародного коледжу Китайської академії мистецтв Юань Юміна та міждисциплінариста Сяо Хуі Ванга, щоб розробити серію індивідуальних AOD для пристрою, що відкривають безмежні можливості для моди. На наступному етапі програми, відкривши API-інтерфейс, що дозволяє дизайнерам викликати такі датчики, як гіроскоп, сенсорний датчик або датчик освітленості, HONOR запропонує талантам-початківцям з усього світу розробити свої власні проєкти, що відображають останні тенденції в дизайні, щоб змінити стиль життя.

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