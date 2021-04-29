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Квартальная выручка Apple выросла на 54% — до 89,6 млрд долл.

29 апреля 2021 г., 13:15
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Квартальная выручка Apple выросла на 54% — до 89,6 млрд долл.

Компания Apple объявила финансовые показатели за второй квартал 2021 финансового года, завершившийся 27 марта.

Доход компании за квартал составил 89,6 млрд долл., что на 54% выше по сравнению с годом ранее, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 1,40 долл.

Международные продажи достигли 67% от квартального дохода.

«Этот квартал отражает как непревзойденную актуальность наших продуктов, которые помогли пользователям с честью встретить эту непростую жизненную ситуацию, так и оптимизм потребителей по поводу будущего, — заявил Тим Кук, глава корпорации Apple, — Мы переживаем период уникальных инноваций во всей линейке наших продуктов, постоянно уделяя внимание тому, как мы можем помочь нашим командам и сообществам, частью которых мы являемся, с честью выйти из пандемии в будущий мир, который будет лучше дня сегодняшнего. Это находит отражение во всем, что мы делаем — от совершенно новых iMac, iPad Pro и таких инициатив, как 8 гигаватт новой чистой энергии, которую мы поможем вернуть в энергетическую цепочку, до наших инвестиций в размере 430 млрд долл. в экономику США в течение следующих 5 лет».

Продажи продуктов в годовом сравнении выросли за отчетный период с44,965 млрд долл. до 72,683 млрд долл., а сервисов с 13,348 до 16,901 млрд долл.

Чистая прибыль увеличилась с 12,853 до 27,503 млрд долл.

«Мы гордимся результатами второго квартала, которые демонстрируют данные о рекордной выручке в каждом из наших географических сегментов и высокие двузначные показатели роста в каждой из категорий продуктов, благодаря чему наша база активных устройств достигла рекордного уровня, — отметил Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Эти показатели позволили нам обеспечить денежный поток от операций в размере 24 млрд долл. в течение второго квартала и вернуть порядка 23 млрд долл. акционерам в виде выплат. Мы уверены в своём будущем и продолжаем вкладывать значительные инвестиции для поддержки наших долгосрочных планов, меняя к лучшему жизнь наших пользователей».

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,22 долл. на акцию обыкновенных акций компании, рост составил 7%.

Совет директоров также принял решение увеличить существующую программу выкупа акций на 90 млрд долл

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