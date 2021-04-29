Lenovo представила в Украине ультралегкий бизнес-ноутбук ThinkPad Х1 Nano

29 апреля 2021 г., 13:45

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Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок самой легкой новинки флагманской серии ThinkPad X1 — ThinkPad X1 Nano.

«Серия ThinkPad Х1 — это флагманы, которые помогают пользователю иметь под рукой универсальное и инновационное устройство, что дает больше возможностей для работы. Каждый, кто выбирает ноутбук Lenovo, может быть уверен, что получает верного помощника. При разработке новых устройств мы учитываем опыт клиентов и адаптируем разработки под их потребности. В условиях «новой нормы» нужно быть готовыми к разным сценариям использования в разных местах. Наша цель — предоставить каждому «умные» технологии, которые четко соответствуют запросу современного пользователя», — отмечает Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Отмечается, что самое легкое устройство бренда ThinkPad — X1 Nano — весит 907 г, но не уступает в надежности и производительности. Ноутбук работает на базе платформы Intel Evo. Аппаратная платформа ноутбука включает процессор Intel Core i7 vPro 11-го поколения, графику Intel Iris Xe и до 16 ГБ оперативной памяти (в максимальной конфигурации). Бесперебойное и быстрое подключение даже в людных местах призвана обеспечить технология Wi-Fi 6, а поддержка 4G/5G (опционально) позволит быстро и безопасно подключиться к мобильной сети.

ThinkPad Х1 Nano с 13-дюймовым дисплеем и разрешением 2160×1350 пикселей получил тонкие рамки и новое соотношение сторон 16:10, что позволяет разместить на экране еще больше информации. Яркость экрана до 450 нит и поддержка 100% охвата цветового пространства sRGB обеспечивают максимально точную цветопередачу и насыщенность. Самый легкий ноутбук можно выбрать в комплектации с сенсорным дисплеем, чтобы делать быстрые заметки, удобно переключаться во время презентаций и легко маневрировать между задачами. Функциональность этого бизнес-устройства включает удобное управление онлайн-звонками с помощью функциональных клавиш F9-F11, четыре микрофона с охватом на 360 градусов и автономность до 13 часов. Два порта Thunderbolt 4 позволяют подключить сразу два монитора или SSD-накопитель без потери скорости передачи данных. Ноутбук комплектуется операционной системой Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации). Устройство также можно выбрать на базе ОС Linux.

Как и все устройства линейки ThinkPad, новинка проверена по стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810H. Она работоспособна в экстремальных условиях: мороз, высокая влажность, перепады давления, пролитая жидкость не смогут навредить данным. ThinkPad Х1 Nano способен хранить большие массивы информации благодаря SSD-накопителю до 1 ТБ (в максимальной конфигурации). Для обеспечения защиты и от киберугроз новинка оснащена обновленными решениями безопасности ThinkShield, а также возможностями искусственного интеллекта и биометрическими средствами. Получить доступ к ноутбуку сможет только владелец с помощью считывателя отпечатков пальцев Match-on-chip. Войти в систему без прикосновения можно благодаря инфракрасной камере — система быстро выйдет из спящего режима. Для защиты данных, когда владельца нет рядом, в новинке применяется технология обнаружения присутствия человека, с ее помощью автоматически блокирует устройство, когда пользователь удаляется.

Все продукты бренда Think поддерживают корпоративную версию ПО Lenovo Vantage. Эта версия Vantage — интуитивно понятный и простой способ управления устройствами, который позволяет настраивать систему в соответствии с потребностями пользователя.

В условиях удаленной работы благодаря версии для бизнес-устройств Vantage ИТ-администраторы могут управлять устройством через внутреннюю сеть и настраивать время проверки и установки обновлений с любой точки. Приложение всегда доступно для пользователей и позволяет настраивать производительность батареи, микрофона, дисплея и камеры для оптимизации аудиовизуального опыта. Vantage защищает бизнес устройства от внешних угроз благодаря выявлению ненадежных сетей Wi-Fi, автоматического обновления BIOS и встроенного ПО. С помощью программы легко самостоятельно делать системные обновления без помощи ИТ-специалистов.

Данная версия Vantage бесплатно включена во все новые продукты бренда Think. Пользователи могут загрузить последнюю версию в Microsoft store и на сайте поддержки Lenovo.

На все модели ThinkPad предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

Ноутбук ThinkPad Х1 Nano уже доступен на украинском рынке по цене от 79344 грн в черном цвете. Модель с сенсорным экраном можно выбрать с узором из карбонового волокна на верхней крышке.

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