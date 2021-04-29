Samsung Smart Monitor выходит на украинский рынок

29 апреля 2021 г., 12:16

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Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в Украине нового интеллектуального монитора Smart Monitor. Напомним, этот дисплей был анонсирован еще в ноябре 2020 года. Он сочетает в себе универсальный набор функций для работы, учебы и развлечений, предлагая удобный доступ ко всему необходимому без ПК.



Сообщается, что новый монитор от Samsung отличается улучшенной и оптимизированной функциональностью, разработанной специально для тех людей, которым нужно организовать дома офис, учебную аудиторию или развлекательный центр или все сразу. Smart Monitor облегчает этот процесс, позволяя эффективно просматривать, редактировать и сохранять документы в облачном хранилище непосредственно с монитора благодаря приложениям Microsoft 365, подключать смартфон или другие устройства; а с сервисом Samsung Smart Hub становится полноценным центром развлечений, предоставляя доступ к самым популярным стриминговым сервисам.



Среди возможностей новинки стоит отметить ее функциональность по обеспечению непрерывности рабочего процесса с Samsung DeX. Достаточно перенести на экран приложения и другие файлы со смартфона Galaxy, чтобы получать доступ ко всему необходимому, не отвлекаясь на переход между устройствами.



Поддерживается и функция дублирования Tap View. С помощью одного касания смартфона к Smart Monitor, и экран мобильного устройства дублируется на большом интеллектуальном дисплее.



Новинка поддерживает совместимость с AirPlay 2. В ней также предустановлен пакет Microsoft Office 365. Также можно подключиться к офисному ПК и работать дистанционно.



Функциональность Smart TV включает легкий доступ к наиболее популярным сервисам, таким как YouTube или Netflix.



В новинке имеется режим Ultrawide Game View для оптимального гейминга. Smart Monitor поддерживает широкое соотношение сторон 21: 9.



В настоящее время на украинском рынке доступна модель Smart Monitor M5 с поддержкой разрешения Full HD и диагональю 32 и 27 дюймов.

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