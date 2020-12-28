Кто же ты, идеальный CIO?

28 декабря 2020 г., 16:23

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В «новой норме» все больше внимания уделяется цифровой трансформации. Это вносит значительный сумбур в и так непростой вопрос ожиданий от роли CIO в различных отраслях.

Вокруг нас обилие будоражащих умы модных слов и технологий, таких как, Blockchain, Artificial intelligent, bigdata, small data, IoB и множество других, которые должны появиться в арсенале ИТ и перевернуть привычный ход вещей и бизнес в целом. Однако мир до сих пор не может найти ответ, какие компоненты создают идеальную химию CIO. Немалую толику сумятицы вносит тот факт, что многие из собственников украинского бизнеса, топ-менеджеров и директоров не сформировали для себя ключевые отличия между CIO и CDTO.



Как следствие, спектр ожиданий от CIO на рынке разнится от «администратора с менеджерскими навыками» до «человека, который придет и трансформирует бизнес в полностью новый – цифровой». Но самое главное, что образ «технаря в свитере с кабелем в руках» канул в лету и это не может не радовать :-)



С одной стороны, CIO сейчас воспринимается как бизнес-партнер и один из ключевых членов команды в реализации стратегии развития бизнеса и разработке новых продуктов. С другой стороны, фокус последних лет на автоматизации и роботизации, а особенно со взрывным ростом и изменением характера потребления цифровых продуктов в результате пандемии COVID-19, привели к завышенным ожиданиям от роли CIO. То есть ожидается, что человек на данной позиции самостоятельно трансформирует бизнес-процессы, переосмыслит концепцию продуктов, перестроит весь бизнес в соответствии с вызовами «новой нормы». Естественно, при этом он обеспечит одинаково высокий пользовательский опыт при потреблении сервисов из любого места. Однако это определение гораздо лучше описывает задачи CDTO – роль, полностью сфокусированную на трансформации ежедневной операционной деятельности компании, способах предоставления сервисов и, естественно, цифровых сервисов. И конечно же, за переосмысление концепции продуктов, пользовательского опыта и опыта предоставления сервисов сотрудниками.

Но давайте вернемся к сути вопроса, какие ключевые составляющие генома необходимы для создания идеального CIO?

Диджитал в крови

Конечно, CIO должен быть глубоко погружен в цели бизнеса и развитие новых продуктов. Он должен искать новые идеи, презентовать технологии, которые позволят вести бизнес в «новой норме». CIO должен стать евангелистом и привносить свое видение технологических решений, которые определят цифровую трансформацию.



Данные – фундамент принятия решений

Будущее всех бизнес решений будет основываться на нескольких ключевых принципах: как можно ближе к точке контакта с клиентом, использовать максимальный объем доступных данных, решения должны приниматься настолько быстро, насколько это вообще возможно. Следственно, ИТ должно обеспечить платформу для сбора необходимых данных и «цифровой пыли», позволяющую применять алгоритмы для всеобъемлющей аналитики по запросу и доступной из любого места.



Фокус на кибербезопасность

Поскольку компании все больше ускоряют свои цифровые стратегии для прорыва в цифровой трансформации и внедрение концепта сервисов в любом месте, они становятся более уязвимы и чувствительны к киберугрозам. Поэтому CIO должен подготовить симметричный ответ и обеспечить безопасность инфраструктуры в небезопасных средах или “zero trust environment”. Включая, как потребителей, которые хотят получать одинаковый сервис в любом месте с любого устройства, так и внутренних пользователей, которые должны качественно предоставлять сервис и удаленно, и в корпоративной среде. При этом необходимо обеспечить безопасность данных и алгоритмов их обработки.

Фокус на ППЛ

Нет, я не имею в виду PPL, хоть некоторые CIO этим и увлекаются :-) А вот формула процессы+продукты+люди даст ценность там, где ее не было ранее и станет ключом к успешному лидерству в ИТ в следующем десятилетии.



Операционное совершенство

И в завершение, если все сказанное выше реализовано, CIO должен не забывать о непрерывности бизнеса и зрелых ИТ процессах. В цифровой модели бизнеса операционная детальность всецело зависит от доступности и качества ИТ сервисов. Поэтому руководитель ИТ должен быть уверен, что все бизнес-процессы устойчивы и контролировать качество на каждом шаге процесса.

Так же ныне стало популярно мнение, что CIO должен быть фанатичным последователем облачных сервисов. Но не все облака одинаково полезны :-) Решение использовать публичные облачные сервисы или приватные, SaaS или сервисы в собственной инфраструктуре должно быть хорошо взвешено и сильно зависит от специфики конкретного бизнеса и его зрелости. То же самое можно сказать и о подходе к ИТ-архитектуре, в зависимости от конкретных вызовов и целей которые стоят перед бизнесом необходимо смещать фокус к какому-то принципиальному подходу – единой платформы или лучшее из доступного (Best of Breed). И в соответствии с этими решениями строить операционные процессы и организационную структуру ИТ.



Выходит так, что сегодня CIO должен быть полностью погружен в бизнес и при этом оставаться сфокусированным и вовлеченным в принципиальные технические вопросы. А значит это действительно круто быть одним из нас :-)



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