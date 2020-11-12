Краеугольный серверный камень

12 ноября 2020 г., 22:05

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Скорый приход сетей 5G, постоянное развитие архитектуры ARM и миниатюризация специализированных решений стали причиной появления и развития очень интересной идеи в рамках краевых вычислений – Smart NIC.

Собственно ничего из выше указанного не ново, даже сами Smart NIC всегда существовали просто c более узким функционалом - разгрузка с CPU основных сервисных задач Ethernet и TCP/IP или intelligent NIC, которые умели оптимизировать более узкий функционал, например, RoCE или DPDK. Но именно сейчас, и в связи с вышеупомянутыми процессами интерес к решениям Smart NIC проявляется все более активно.

Из трёх технологии – ASIC, FPGA и SoC - самым гибким и «демократичным» вариантом является именно последний.

Решение собственной разработки Smart NIC уже несколько лет использует Amazon в своём облаке, постепенно улучшая и расширяя функционал решения. Представленные в 2013 году ASIC, снимавшие с ЦПУ только задачи, связанные с блочным хранением, доросли до Project Nitro – полноценной платы для управления сетью, блочными дисками, безопасностью и даже гипервизором.

В свою очередь VMware уже несколько лет интриговала и обещала сборку своего гипервизора на платформе ARM, и вот на недавно прошедшем VMworld это таки случилось. Портирование лидирующей платформы виртуализации на платформу ARM открывает новые горизонты абсолютно всем, а преимущества даёт огромные.

Например, AWS с помощью Project Nitro смог продавать ~30% сервера ранее зарезервированные для управления облачной платформы. Если вспомнить что у самой VMware есть NSX и VSAN – SDN и SDS решения, соответственно, то интеграция их с Smart NIC какого-либо вендора позволит существенно сэкономить конечному бизнесу на серверах и закладываемой сервисной нагрузке.

В целом, это очень интересный релиз закладывающий основу на большое будущее и реальное наступление гибридных облаков, о которых говорят уже столько лет, а главное это проложит дорогу Smart NIC к более широкому применению, а не лишь в каких-то узко специализированных нишах. Ведь до этого такие решения, по большей части, были интересны либо для NFV (классические ASIC) либо в закрытых аппаратно-программных комплексах (AWS Outpost) и мало понятны широкому классу пользователей.

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