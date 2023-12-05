Конфіденційність чи перешкоджання правосуддю?

5 декабря 2023 г., 16:25

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Суддя, який очолює слухання позову Epic до Google, вирішив дещо розширити собі завдання і заявив, що має намір здійснити окреме розслідування щодо практики працівників Google використовувати в діловому листуванні чати з повідомленнями, що самознищуються.

«Це пряма загроза чесному відправленню правосуддя, – заявив Джеймс Донато. – Я збираюся дістатися до того, хто насправді відповідальний за це». Причому він збирається зробити це самостійно, за межами даного процесу.

Під час слухання позову з'ясувалося (до речі, це з'ясовувалося і раніше, в процесі USA vs Google), що багато співробітників Google аж до CEO Сундара Пічаї вмикають налаштування автовидалення повідомлень через деякий час. Причому Сундар зізнався, що не змінив цього налаштування навіть після того, як стало відомо, що такі повідомлення можуть бути доказами в суді.

Тут насправді досить серйозна проблема. З одного боку, знищувати докази – це злочин. З іншого – закон має явно вказати, що саме є доказом. Позиція «ви про всяк випадок зберігайте все, а ми розберемося, що з цього доказ» тут не працює.

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