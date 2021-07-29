Кому диджитал хорошо, а кому смерть!

29 июля 2021 г., 10:35

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В рамках второго модуля #GEMBA2022 в IESE Business School у нас прошел один из ключевых стримов – digital journey. Сейчас особенно много разговоров и спекуляций вокруг данной темы, гиперавтоматизации и цифровой трансформации.

Один из мифов – «Автоматизация приводит к сокращению рабочих мест». Однако, согласно исследованию Deloitte, только 20% проектов по цифровой трансформации приводят к сокращению. Эта же компания, проанализировав рынок Великобритании за последние 15 лет, обнаружила, что благодаря цифровизации было создано 3,5 млн новых рабочих мест, а это в 4 раза больше сокращенных.

Но все ли так однозначно? Согласно данным National Bureau of Economic Research (Национального бюро исследований США) все действительно так, но только для людей с высшим образованием. А вот для тех, кто без образования, автоматизация, к сожалению, привела к уменьшению доходов на 15%. В целом в США за последние 40 лет 50-70% изменений в структуре заработной платы обусловлены снижением доходов групп работников, специализирующихся на рутинных задачах.

Главный евангелист компании UiPath, одного из глобальных лидеров в области RPA (robotic process automation), Гай Кирквуд (Guy Kirkwood) считает, что зачастую логика компаний ошибочна, если они занимаются автоматизацией исключительно из соображений сокращения персонала. «Дело в том, что компании разворачивают продукты для автоматизации, затем понимают, что ценность их людей намного выше, чем они думали. В итоге в большинстве случаев они просто перераспределяют своих сотрудников, предоставляя им более сложную, а значит более ценную для компании работу. Это повышает их вовлеченность в цепочку создания бизнес-ценностей», отмечает Кирквуд.

И опыт нашей компании подтверждает это. «Укртелеком» начиная с 2017 г. начал трансформацию операционной модели и автоматизацию бизнес-процессов. За это время наша команда смогла реализовать масштабные проекты по роботизации и автоматизации. Например, благодаря синхронизации информационных систем контакт-центра компании, до 90% от общего числа обращений обрабатываются в едином окне. Таким образом, отсутствие потребности «прыгать» между базами данных позволило ускорить время обслуживания абонента оператором, в среднем, на 40 секунд. В пересчете на общий объем ресурса сотрудников компании – это сотни «человеко-часов» в месяц!

Другой пример – внедрение в «Укртелекоме» системы управления персоналом «в полях» - Field Force Management (FFM). Это решение позволило автоматизировать управление персоналом в части документооборота, связанного с обработкой нарядов для инженеров на выезде. Нам удалось добиться повышения продуктивности на 30%. При этом многим монтёрам пришлось обучаться впервые работе с мобильными приложениями, расписаниями и другими навыками использования диджитал- инструментов.

Вместе с тем важно понимать, что амбициозные масштабные проекты с использованием RPA с меньшей вероятностью бывают удачными, по сравнению с более прикладными проектами. Поэтому лучше выбирать поэтапный подход и сосредоточиться на интеграции работы человека и машины, а не замену возможностей человека. Доказательство такому утверждению продемонстрировал Онкоцентр им. Андерсона (Хьюстон, Техас), где в 2013 году был запущен масштабный проект по диагностике и лечебных планов для отдельных видов заболеваний с использованием когнитивной системы IBM Watson. Общее количество инвестиций - 62 млн долл. Но проект был законсервирован уже через 4 года работы над ним. В то же время менее амбициозные замыслы онкоцентра - рекомендации гостиниц и ресторанов семьям пациентов - были успешно реализованы и сейчас приносят пользу как пациентам, так и организации. Поэтому эволюционный путь улучшения и автоматизации наиболее затратных процессов заранее обречен на успех. В то время как революционный, в большинстве случаев, приводит к провалу. Не забывайте об этом планируя следующие технологические инновации и изменение процессов в своих компаниях.

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