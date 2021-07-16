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Рост глобальных расходов на ИТ в 2021 г. превысит 8%

16 июля 2021 г., 13:15
Рост глобальных расходов на ИТ в 2021 г. превысит 8%

Обновленный прогноз Gartner говорит о росте мировых ИТ-расходов в 2021 г. на уровне 8,6%. Если ожидаемая динамика подтвердится, объем по итогам года достигнет 4,2 трлн долл.

Несмотря на то, что вследствие пандемии COVID-19 многие компании продолжают фиксировать снижение выручки, приоритетность инвестиций в ИТ остается на довольно высоком уровне. Все ключевые направления рынка обещают выйти в плюс. Среди наиболее динамично развивающихся окажется сегмент ИТ-услуг. Рост интереса к решениям IaaS, призванным поддержать работу критических инфраструктур, позволит увеличить расходы на ИТ-услуги до 1,2 трлн долл. (+9,8% «YoY»). Лидерами роста в 2021 г. должны оказаться сегменты устройств (+13,9%) и корпоративного ПО (+13,2%).

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